Meta izgubila važan spor u EU-u: Morat će plaćati izdavačima za korištenje vijesti

Meta je izgubila spor protiv talijanskog regulatora koji od kompanije traži da izdavačima plaća naknadu za korištenje isječaka novinskih članaka, nakon što je Sud Europske unije stao na stranu talijanskog regulatora za telekomunikacije AGCOM-a
Presuda je dio šireg sukoba između medijskih izdavača i tehnoloških kompanija oko autorskih prava i korištenja novinarskog sadržaja za online platforme i razvoj umjetne inteligencije. Zbog navodnog kršenja autorskih prava već su pokrenuti postupci protiv kompanija poput Mete, OpenAI-ja i Anthropica.
Sud Europske unije u Luksemburgu je presudio da je pravo izdavača na 'pravičnu naknadu' u skladu s europskim zakonodavstvom, pod uvjetom da se naknada odnosi na odobrenje korištenja njihovih publikacija na internetu.
Slučaj je pred europski sud stigao nakon što je Meta osporila ovlasti talijanskog regulatora AGCOM-a da određuje naknade koje internetske platforme trebaju plaćati za korištenje novinskih članaka. Meta je tvrdila da su takve mjere nespojive s pravima koja su izdavačima već zajamčena europskim zakonodavstvom o autorskim pravima. Talijanski sud potom je zatražio tumačenje Suda EU-a.
'Detaljno ćemo proučiti odluku i konstruktivno surađivati kada se predmet vrati pred talijanske sudove', poručio je glasnogovornik Mete. Europsko vijeće izdavača pozdravilo je presudu, ocijenivši da će pridonijeti pravednijim pregovorima između medija i velikih tehnoloških platformi.
Izvršna direktorica Vijeća Angela Mills Wade rekla je da kvalitetno novinarstvo ovisi o mogućnosti izdavača da nadoknade ulaganja potrebna za proizvodnju vjerodostojnih vijesti i informacija. Dodala je da je sud prepoznao kako taj cilj nije samo od gospodarskog interesa, nego i za očuvanje slobode medija i pluralizma u demokratskim društvima.