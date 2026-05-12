Meta izgubila važan spor u EU-u: Morat će plaćati izdavačima za korištenje vijesti

Sud Europske unije u Luksemburgu je presudio da je pravo izdavača na 'pravičnu naknadu' u skladu s europskim zakonodavstvom, pod uvjetom da se naknada odnosi na odobrenje korištenja njihovih publikacija na internetu.

Presuda je dio šireg sukoba između medijskih izdavača i tehnoloških kompanija oko autorskih prava i korištenja novinarskog sadržaja za online platforme i razvoj umjetne inteligencije . Zbog navodnog kršenja autorskih prava već su pokrenuti postupci protiv kompanija poput Mete, OpenAI-ja i Anthropica.

Slučaj je pred europski sud stigao nakon što je Meta osporila ovlasti talijanskog regulatora AGCOM-a da određuje naknade koje internetske platforme trebaju plaćati za korištenje novinskih članaka. Meta je tvrdila da su takve mjere nespojive s pravima koja su izdavačima već zajamčena europskim zakonodavstvom o autorskim pravima. Talijanski sud potom je zatražio tumačenje Suda EU-a.

'Detaljno ćemo proučiti odluku i konstruktivno surađivati kada se predmet vrati pred talijanske sudove', poručio je glasnogovornik Mete. Europsko vijeće izdavača pozdravilo je presudu, ocijenivši da će pridonijeti pravednijim pregovorima između medija i velikih tehnoloških platformi.

Izvršna direktorica Vijeća Angela Mills Wade rekla je da kvalitetno novinarstvo ovisi o mogućnosti izdavača da nadoknade ulaganja potrebna za proizvodnju vjerodostojnih vijesti i informacija. Dodala je da je sud prepoznao kako taj cilj nije samo od gospodarskog interesa, nego i za očuvanje slobode medija i pluralizma u demokratskim društvima.