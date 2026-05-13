tportal bira Vizionara godine: 'Hrvatskoj trebaju ljudi koji inspiriraju i otvaraju nove prilike'

U Hrvatskom prirodoslovnom muzeju u Zagrebu u tijeku je četvrto izdanje tportalove konferencije i dodjele nagrada Vizionar godine, projekta kojim se odaju priznanja pojedincima i organizacijama koji svojim radom, idejama i inovacijama mijenjaju hrvatsko društvo nabolje

Ovogodišnja dodjela okupila je brojne predstavnike iz politike, diplomacije, gospodarstva, akademske zajednice, kulture i medija, kao i bivše dobitnike te finaliste ovogodišnjeg izbora. Nagrade će biti dodijeljene u pet kategorija – društvo, gospodarstvo, tehnologija, kultura i sport – te će jedan od finalista ponijeti i glavnu titulu Vizionara godine. Na početku svečanosti istaknuto je da je projekt tijekom četiri godine prerastao okvire klasične nagrade te postao simbol uspješne, inovativne i ambiciozne Hrvatske.

Ljudi koji zaslužuju biti istaknuti Okupljenima su se obratili glavna urednica tportala Dijana Suton i potpredsjednik Vlade RH, ministar financija te izaslanik predsjednika Vlade RH Tomislav Ćorić. Suton je istaknula da joj se tijekom razgovora s finalistima posebno urezala jedna rečenica: 'Orijentiranost na dobro smisao je mog posla.' 'U vremenu u kojem svakodnevno izvještavamo o ratovima, krizama, inflaciji i neizvjesnosti, ozbiljno smo se pitali možemo li u takvim okolnostima zaista istaknuti ljude čiji je rad napravio razliku, inspirirao i otvorio nove prilike', rekla je Suton. No ta je neizvjesnost, kaže, trajala vrlo kratko – već na prvom susretu sa stručnim žirijem bilo je, rekla je, jasno da Hrvatska ima ljude koji zaslužuju biti istaknuti.

Posebno je zahvalila članovima žirija, istaknuvši da su upravo njihova energija, angažman i rasprave doveli do izbora 15 finalista koji, kako je rekla, 'apsolutno zaslužuju priznanje'. 'Svima nam je, bez obzira na to čime se bavimo, potrebna orijentiranost na dobro, a danas bih rekla i na izvrsno. Ovaj projekt okuplja sjajnu ekipu', istaknula je Suton. Dodala je i da projekt Vizionar godine danas okuplja snažnu zajednicu ljudi i organizacija koje kontinuirano mijenjaju društvo, podsjetivši pritom na neke od prijašnjih dobitnika i nominiranih, poput Sofascorea, Solidarne, Radiochirurgije, Photomatha, 72 sata bez kompromisa, Rasca i Prostorije, među ostalim. 'Nadamo se da ćemo nastaviti taj niz', zaključila je.

'Vizionari pomiču granice' Ministar financija Tomislav Ćorić rekao je da su vizionari oni koji pomiču granice i vide iza horizonta, no naglasio i da su često u početku realizacije ideja neshvaćeni, pa i bez dovoljno potpore. 'Imamo ljude koji stvaraju u našoj zemlji i koji su vizionari, koji su svojim promišljanjem otvorili novu perspektivu rada i funkcioniranja malog segmenta društva i zajednice, bilo da je riječ o društvu, kulturi, gospodarstvu, sportu. To nas sve silno veseli. Organizatorima bih želio reći – vaša nagrada traje svega nekoliko godina i nije proteklo dovoljno vremena da se prepoznaju svi vizionari u Hrvatskoj, no s ovom nagradom imamo šanse da će narednih godina svi vizionari biti prepoznati te naposljetku i priznati. O laureatima najviše govore njihove ideje, njihov rad, njihova djela. Čast mi je što danas mogu biti s njima i vama koji to prepoznajete', rekao je Ćorić. Među uzvanicima su i guverner Hrvatske narodne banke Boris Vujčić, zastupnik u Europskom parlamentu Karlo Ressler, veleposlanik Savezne Republike u Njemačkoj Pascal Hector, zamjenica gradonačelnika Zagreba Danijela Dolenec, državni tajnik i izaslanik ministrice kulture i medija Krešimir Partl, izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora Marko Pavić, kao i brojni predstavnici institucija, diplomacije te akademske i poslovne zajednice. Tijekom dana bit će proglašeni pobjednici u svim kategorijama, kao i dobitnik glavne nagrade Vizionar godine.