Tportalov Vizionar godine: 'Širimo pozitivu i slavimo uspjehe svakog malog čovjeka u ovoj maloj zemlji'

Nagrade su dodijeljene u kategorijama gospodarstvo, tehnologija, društvo, kultura i sport, a titulu krovnog Vizionara godine osvojio je predsjednik Uprave Končara Gordan Kolak

Na završnici četvrtog izdanja tportalova projekta Vizionar godine proglašeni su ovogodišnji laureati u kategorijama gospodarstvo, tehnologija, društvo, kultura i sport, kao i ukupni pobjednik koji je ponio titulu krovnog Vizionara godine.

Dodijeljene nagrade u pet kategorija Titulu Vizionara godine u kategoriji gospodarstvo osvojio je Gordan Kolak, predsjednik Uprave Končara. Nagradu su mu uručili Marijana Bačić, članica Uprave i glavna operativna direktorica za poslovne korisnike Hrvatskog Telekoma, te Marko Pavić, saborski zastupnik i izaslanik predsjednika Hrvatskog sabora.

U kategoriji tehnologija nagradu su osvojili Nikola Kapraljević i Tomislav Car, poduzetnici koji stoje iza hrvatskih tehnoloških kompanija Productive i Infinum. Priznanje su im uručili Irena Weber, glavna direktorica Hrvatske udruge poslodavaca, te Ognjen Vukoslavović, član Uprave i glavni direktor za tehniku i informacijske tehnologije Hrvatskog Telekoma. 'Pokrenuli smo sve iz kuhinje Mateja Špolera. Dvadeset godina kasnije napravili smo dobra dva biznisa, imamo 600 ljudi i urede u nekoliko zemalja. Volim vjerovati da smo kroz sve što smo napravili uspjeli zadržati humanost i brigu o ljudima u doba umjetne inteligencije. Treba ostati čovjek i dobra osoba', rekao je Car.

Vizionarom godine u kategoriji društvo proglašen je Mate Uzinić, riječki nadbiskup poznat po društvenom angažmanu i javnim istupima o uključivosti, dijalogu i solidarnosti. Nagradu su mu uručili Martina Dalić, predsjednica Uprave Podravke, te Ivan Bartulović, član Uprave i glavni operativni direktor za ljudske resurse i korisničku podršku Hrvatskog Telekoma.

'Nisam vizionar, propovijedam evanđelje Isusa Krista. No ako sam izabran, vjerujem da je to zato što u društvu postoji potreba za dijalogom i mirom, pogotovo za završetak svih sukoba koji se oko nas vode. Ako ova nagrada doprinese da toga u Hrvatskoj bude više, hvala vam', rekao je Uzinić. U kategoriji kultura nagrada je pripala Igoru Bezinoviću, hrvatskom redatelju i autoru zapaženih filmskih i dokumentarnih projekata. Budući da nije mogao prisustvovati dodjeli, priznanje su u njegovo ime predstavili kazališna i filmska glumica Zrinka Cvitešić te Siniša Đuranović, član Uprave i glavni direktor za korporativne poslove Hrvatskog Telekoma.

Vizionar godine u kategoriji sport postao je Deni Černi, hrvatski paraatletičar i osvajač medalja na velikim međunarodnim natjecanjima. Nagradu su mu uručili Krešimir Madunović, član Uprave i glavni operativni direktor za privatne korisnike Hrvatskog Telekoma, te Matija Kovačević, član Uprave i glavni financijski direktor Hrvatskog Telekoma.

'Ovo je velika čast i poticaj za nastavak moje karijere. Zahvalan sam i jer na novi način potičemo uspjeh hrvatskog parasporta', rekao je Černi.

+3 Vizionar godine 2026. Izvor: tportal.hr / Autor: Bojan Zibar

Krovna nagrada Gordanu Kolaku Na samom kraju proglašen je i krovni Vizionar godine, a prema glasovima žirija ta je titula pripala Gordanu Kolaku. Nagradu za ukupnog pobjednika uručili su predsjednica Uprave Hrvatskog Telekoma Nataša Rapaić i ministar financija, potpredsjednik Vlade RH te izaslanik predsjednika Vlade RH Tomislav Ćorić.

'Prije nego otvorim Končarovu stranicu, pogledam tportal. Stoga hvala tportalu i Hrvatskom Telekomu koji njeguju pozitivu te slave pozitivne iskorake u društvu, gospodarstvu, kulturi, sportu i tehnologiji. Jer teško je u društvu slušati o negativi, o žalopojkama i biti stalno dio nečega što nastoji umanjiti sve iskorake koje svaki pojedinac poduzetnik radi i može napraviti. Tako ne možemo potaknuti mlade da stvaraju i inoviraju. Naše društvo je iznimno pozitivno te ima dobre i kvalitetne ljude koji mogu mijenjati svijet.

No moramo biti iskreni, pogledati sami sebe i reći da nismo ni mi uvijek ti koji pokreću promjene, jer češće vjerujemo da su sve stvari oko nas crne. Ako budemo radili na tome da širimo pozitivu, da onoga do sebe potaknemo da razmišlja drugačije i napravi iskorak, bit će bolje društvu i novim generacijama. Zato širimo pozitivu i slavimo uspjehe svakog malog čovjeka u ovoj maloj zemlji', poručio je Kolak.