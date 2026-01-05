Evo robota koji će pratiti vas i vaše kućne ljubimce

Aura i Vex su još u razvoju, ali trebali bi biti dostupni za prednarudžbe tijekom narednih šest mjeseci
Tehnološke tvrtke već dugo nude kamere pomoću kojih je moguće pratiti kućne ljubimce.
Vex, novi robotski pratitelj predstavljen tijekom sajma Consumer Electronics Show u Las Vegasu (SAD), ide korak dalje: prati vašeg ljubimca uokolo, snimajući ih u pokretu i koristi umjetnu inteligenciju za spajanje videa iz snimke.
Vex je mala bijela kugla sa zdepastim udovima, ušima i dodacima u raznim bojama. Moguće ga je držati u jednoj ruci.
Dovoljno je autonoman kako bi pratio vašu mačku ili psa po kući i igra se s njima te koristi vizualno prepoznavanje za identifikaciju određenih ljubimaca.
Snima u pokretu, hvatajući snimke iz niskog kuta koje bi trebale biti malo bliže perspektivi vašeg ljubimca i reže snimke svakog dana u 'dirljive narative i priče za dijeljenje'. Kako će to doista funkcionirati u stvarnosti, ostaje za vidjeti.
Aura je veći robot u obliku sfere s kružnim zaslonom umjesto lica. Više je namijenjen interakciji s ljudima, sa sposobnošću čitanja govora tijela i izraza lica kako bi razumio vaše raspoloženje.
Poput Vexa, može vas pratiti okolo, pa čak i razgovarati s vama uz pomoć konverzacijskih značajki pokretanih velikim jezičnim modelom.
Vex i Aura su još u razvoju - FrontierX je u tako ranoj fazi da nema ni web, već samo osnovnu stranicu na Instagramu.
Ipak, u toj tvrtci kažu kako će biti spremni za primanje prednarudžbi u sljedećih šest mjeseci, iako nisu naveli koliko će koštati bilo koji robot, piše Verge.