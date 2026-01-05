Evo robota koji će pratiti vas i vaše kućne ljubimce

Vex, novi robotski pratitelj predstavljen tijekom sajma Consumer Electronics Show u Las Vegasu (SAD), ide korak dalje: prati vašeg ljubimca uokolo, snimajući ih u pokretu i koristi umjetnu inteligenciju za spajanje videa iz snimke.

Vex je mala bijela kugla sa zdepastim udovima, ušima i dodacima u raznim bojama. Moguće ga je držati u jednoj ruci.

Dovoljno je autonoman kako bi pratio vašu mačku ili psa po kući i igra se s njima te koristi vizualno prepoznavanje za identifikaciju određenih ljubimaca.

Snima u pokretu, hvatajući snimke iz niskog kuta koje bi trebale biti malo bliže perspektivi vašeg ljubimca i reže snimke svakog dana u 'dirljive narative i priče za dijeljenje'. Kako će to doista funkcionirati u stvarnosti, ostaje za vidjeti.

Aura je veći robot u obliku sfere s kružnim zaslonom umjesto lica. Više je namijenjen interakciji s ljudima, sa sposobnošću čitanja govora tijela i izraza lica kako bi razumio vaše raspoloženje.

Poput Vexa, može vas pratiti okolo, pa čak i razgovarati s vama uz pomoć konverzacijskih značajki pokretanih velikim jezičnim modelom.

Vex i Aura su još u razvoju - FrontierX je u tako ranoj fazi da nema ni web, već samo osnovnu stranicu na Instagramu.

Ipak, u toj tvrtci kažu kako će biti spremni za primanje prednarudžbi u sljedećih šest mjeseci, iako nisu naveli koliko će koštati bilo koji robot, piše Verge.