WALKER S2

S ovim humanoidnim robotom možete odigrati partiju tenisa

Miroslav Wranka

05.01.2026 u 12:11

Walker S2
Walker S2 Izvor: YouTube / Autor: UBTECH Robotics
Bionic
Reading

Novi video prikazuje humanoidnog robota Walker S2 kako barata teniskim reketom gotovo poput profesionalca, kreće se po terenu i udara loptice

Ako ikada ostanete bez teniskog partnera za udaranje loptice, humanoidni robot Walker S2 kineske tvrtke UBTECH Robotics mogao bi priskočiti u pomoć.

Novi video prikazuje humanoidnog robota Walker S2 kako barata teniskim reketom gotovo poput profesionalca, kreće se po terenu i udara loptice.

Snimka se reproducira normalnom brzinom i, iako je znatno montirana, prikazuje robota kako vraća lopticu svom ljudskom protivniku s druge strane terena.

Igranje tenisa nije lak podvig za humanoidnog robota. Mora rano vidjeti lopticu, zauzeti poziciju, odabrati udarac te ostati uravnotežen i uspravan dok zamahuje reketom kako bi udario lopticu.

Izvor: Društvene mreže / Autor: UBTECH Robotics

Nije jasno pozicionira li UBTECH ozbiljno svog humanoidnog robota kao teniskog partnera ili ga jednostavno koristi kako bi pokazao napredne mogućnosti.

No, moguće je kako će brži i agilniji Walker S2 moći pokriti teren poput ljudskog sportaša i pružiti što bolji učinak na pojedinačnom terenu. Možda ćemo čak vidjeti i tenis na popisu događaja na Olimpijskim igrama robota.

UBTECH je 2024. godine predstavio robota Walker S2 kao naprednog industrijskog humanoidnog robota s autonomnom zamjenom baterija za kontinuirani rad.

Tvrtka se posljednji put našla na naslovnicama u studenom kada je objavila video u kojem se tvrdi da prikazuje raspoređivanje stotina robota Walker S2, navodno za uloge u komercijalnim i industrijskim okruženjima.

Bilo je kontroverzi oko toga je li video stvaran. Inzistirali su kako je autentičan, piše Digital Trends.

tportal
