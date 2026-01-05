S ovim humanoidnim robotom možete odigrati partiju tenisa

Novi video prikazuje humanoidnog robota Walker S2 kako barata teniskim reketom gotovo poput profesionalca, kreće se po terenu i udara loptice
Ako ikada ostanete bez teniskog partnera za udaranje loptice, humanoidni robot Walker S2 kineske tvrtke UBTECH Robotics mogao bi priskočiti u pomoć.
Snimka se reproducira normalnom brzinom i, iako je znatno montirana, prikazuje robota kako vraća lopticu svom ljudskom protivniku s druge strane terena.
Igranje tenisa nije lak podvig za humanoidnog robota. Mora rano vidjeti lopticu, zauzeti poziciju, odabrati udarac te ostati uravnotežen i uspravan dok zamahuje reketom kako bi udario lopticu.
Nije jasno pozicionira li UBTECH ozbiljno svog humanoidnog robota kao teniskog partnera ili ga jednostavno koristi kako bi pokazao napredne mogućnosti.
No, moguće je kako će brži i agilniji Walker S2 moći pokriti teren poput ljudskog sportaša i pružiti što bolji učinak na pojedinačnom terenu. Možda ćemo čak vidjeti i tenis na popisu događaja na Olimpijskim igrama robota.
UBTECH je 2024. godine predstavio robota Walker S2 kao naprednog industrijskog humanoidnog robota s autonomnom zamjenom baterija za kontinuirani rad.
Tvrtka se posljednji put našla na naslovnicama u studenom kada je objavila video u kojem se tvrdi da prikazuje raspoređivanje stotina robota Walker S2, navodno za uloge u komercijalnim i industrijskim okruženjima.
Bilo je kontroverzi oko toga je li video stvaran. Inzistirali su kako je autentičan, piše Digital Trends.