EK traži od Microsofta, Applea, Googlea i Bookinga dokaze o sprječavanju online prijevara

Glasnogovornik Komisije Thomas Regnier rekao je u utorak da su zahtjevi poslani u okviru Akt o digitalnim uslugama (DSA), jer EU traži dokaze da se njihove platforme ne koriste u svrhu prijevara. 'Ovo je ključan korak za zaštitu korisnika u Europskoj uniji i za osiguravanje da platforme preuzmu svoju odgovornost', izjavio je Regnier.

Komisija je naglasila da je riječ o zahtjevu za informacijama koji ne znači automatsko pokretanje službenog postupka prema pravilima DSA-a, prenosi Euronews.