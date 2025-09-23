EK traži od Microsofta, Applea, Googlea i Bookinga dokaze o sprječavanju online prijevara

Europska komisija poslala je upite američkim tehnološkim divovima Microsoftu, Appleu i Googleu te platformi Booking.com, tražeći informacije o mjerama koje provode za sprječavanje financijskih prijevara na svojim servisima
Glasnogovornik Komisije Thomas Regnier rekao je u utorak da su zahtjevi poslani u okviru Akt o digitalnim uslugama (DSA), jer EU traži dokaze da se njihove platforme ne koriste u svrhu prijevara. 'Ovo je ključan korak za zaštitu korisnika u Europskoj uniji i za osiguravanje da platforme preuzmu svoju odgovornost', izjavio je Regnier.
Komisija je naglasila da je riječ o zahtjevu za informacijama koji ne znači automatsko pokretanje službenog postupka prema pravilima DSA-a, prenosi Euronews.
DSA se od 2023. godine primjenjuje na najveće internetske platforme s više od 45 milijuna korisnika u EU-u. Njime je obuhvaćeno 25 servisa, među kojima su Amazon, Facebook, Instagram, X i TikTok, a Komisija nadzire njihovu usklađenost s pravilima.
Do sada je Komisija pokrenula službene postupke protiv deset internetskih platformi - AliExpressa, Pornhuba, Facebooka, Instagrama, XNXX-a, Stripchata, TikToka, X-a, Temua i Xvideosa. Nijedan od tih postupaka još nije zaključen.
Ovakvi potezi Bruxellesa izazvali su kritike američke administracije. Predsjednik Donald Trump u kolovozu je zaprijetio uvođenjem carina zemljama čiji regulatorni pritisak, prema njegovim riječima, šteti američkim kompanijama. Europska komisija na to je odgovorila da će i dalje dosljedno provoditi svoje propise.