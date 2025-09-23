Siemens udružuje snage sa skupinom europskih proizvođača na obuci AI-ja za industriju

Siemens će surađivati s proizvođačima kao što su Chiron, Trumpf, Grob, Renishaw, Heller i Machine Tool Laboratory na Sveučilištu RWTH Aachen.

Suradnja će osigurati sustavnu razmjenu inženjerskih, proizvodnih i strojnih podataka koji će se koristiti za razvoj novih generativnih aplikacija umjetne inteligencije za industrijsko okruženje, navodi se u priopćenju tvrtke sa sjedištem u Münchenu. Industrija zahtijeva puno pouzdanije AI modele od, primjerice, aplikacija poput ChatGPT-ja, jer pogreške mogu biti skupe i opasne pa obuka zahtijeva pouzdane podatke industrijskih tvrtki.