Gemini kasni na neke Androide, Google odgodio gašenje Google Assistanta

Kompanija ovu odgodu objašnjava potrebnom za 'elegantnim' prijelazom sa starog asistenta na novi. Cilj im je, podsjećamo, integrirati Gemini u skoro sve svoje proizvode i usluge
Google je ranije najavio da do kraja 2025. namjerava ukloniti Google Assistant s većine Android telefona i zamijeniti ga novim AI asistentom Gemini. Međutim, tvrtka je sada objavila da joj je potrebno više vremena kako bi Gemini postao zadani digitalni pomoćnik za većinu korisnika.
Iz Googlea poručuju da prilagođavaju ranije postavljeni vremenski okvir kako bi osigurali što neprimjetniji prijelaz te da će se ažuriranja kojima se Assistant zamjenjuje Geminijem na Android uređajima nastaviti i tijekom sljedeće godine. Dodaju i da će u nadolazećim mjesecima podijeliti dodatne pojedinosti, što ostavlja mogućnost da se proces protegne i nakon početka 2026.
Povlačenje Google Assistanta bilo je očekivano još od trenutka kada je Google predstavio Gemini i postupno mu počeo dodjeljivati funkcionalnosti dotadašnjeg asistenta, uključujući upravljanje pametnim uređajima povezanim s telefonom. Gemini je već 2024. godine postao zadani asistent na seriji uređaja Pixel 9, a Google ga od tada integrira u sve veći broj svojih proizvoda.
Tvrtka je ranije najavila da Geminiem planira nadograditi i druge uređaje, uključujući tablete, automobile te dodatke koji se povezuju s telefonom poput slušalica i pametnih satova. Ipak, ta nadogradnja ovisi o tehničkim preduvjetima, jer uređaji moraju imati minimalno Android 10 i najmanje 2 GB radne memorije kako bi mogli koristiti novog AI asistenta, naglašava Engadget.