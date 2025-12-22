Gemini kasni na neke Androide, Google odgodio gašenje Google Assistanta

Google je ranije najavio da do kraja 2025. namjerava ukloniti Google Assistant s većine Android telefona i zamijeniti ga novim AI asistentom Gemini. Međutim, tvrtka je sada objavila da joj je potrebno više vremena kako bi Gemini postao zadani digitalni pomoćnik za većinu korisnika.

Iz Googlea poručuju da prilagođavaju ranije postavljeni vremenski okvir kako bi osigurali što neprimjetniji prijelaz te da će se ažuriranja kojima se Assistant zamjenjuje Geminijem na Android uređajima nastaviti i tijekom sljedeće godine. Dodaju i da će u nadolazećim mjesecima podijeliti dodatne pojedinosti, što ostavlja mogućnost da se proces protegne i nakon početka 2026.