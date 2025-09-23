Danas ili sutra je 'smak svijeta' – barem tako tvrde evangelici na TikToku. Evo kako se pripremaju

Ako pitate skupinu evanđeoskih kršćana na društvenim mrežama, utorak 23. ili srijeda 24. rujna mogli bi biti posljednji dani čovječanstva. Prvi put ideja o 'uznesenju' – 'raptureu' – masovno se širi na TikToku pod hashtagom #RaptureTok i #Rapture

Vjernici na platformi dijele to da se pripremaju za smak svijeta: neki tvrde da su prodali automobile, a drugi su od poslodavaca zatražili 'vječni dopust'. Pitanje koje mnoge brine je hoće li i njihovi kućni ljubimci završiti u raju. Jedna od korisnica tako je savjetovala pratiteljima da uklone lozinke s mobitela da bi članovi obitelji koji 'prežive' mogli pristupiti njihovim podacima. Druga je kupila nekoliko Biblija i planira ih ostaviti s osobnim porukama kako bi u posljednji čas pridobila još obraćenika, piše Guardian. Za evanđeoske kršćane (evangelike) uznesenje je temeljna doktrina – ideja da će jednoga dana pravi vjernici otići u raj, a ostali će ostati na zemlji i proći kroz sedmogodišnje razdoblje patnje pod vlašću 'antikrista'.

Od 19. stoljeća i britanskog svećenika Johna Nelsona Darbyja, koji je popularizirao ovo tumačenje Biblije, svijet je doživio niz lažnih uzbuna. Godine 1844. propovjednik William Miller okupio je tisuće sljedbenika u očekivanju drugog Kristova dolaska, no to se nije dogodilo. Taj događaj ostao je zapamćen kao 'Veliko razočaranje'. Kad je 1910. godine nebom prošao Halleyjev komet, varalice su prodavali 'pilule protiv kometa', a 1997. komet Hale-Bopp doveo je do masovnog samoubojstva 39 članova kulta Heaven’s Gate. Ovoga puta poruka o uznesenju stigla je od propovjednika Joshue Mhlakele iz Južnoafričke Republike, a on je u lipnju u podcastu poručio: 'Uznesenje je pred vratima, htjeli vi to ili ne.' Teorija se brzo proširila na TikTok te je hashtag #rapture premašio 300.000 objava.

TikTokov trenutak 'kraja svijeta' 'Facebook je imao svoje, Twitter je imao svoje, a sada je došao red na TikTok – ovo je njegov prvi 'smak svijeta'', kaže Tyler Huckabee, urednik progresivnog kršćanskog portala Sojo.net. U njegovoj redakciji već se šale da rokovi više nisu važni jer se ionako bliži kraj svijeta. Apokaliptične priče uvijek bujaju u vremenima krize, objašnjava Matthew Gabriele, profesor religije i kulture na Virginia Techu: 'Ako ste vjernik, ne znate kada će se točno dogoditi, ali promatrate znakove. A kada je svijet u političkom nasilju, ekonomskoj nesigurnosti i bolesti, to su tipični motivi apokaliptičnih tekstova.' Neki su tu teoriju povezali i s nedavnom političkom tragedijom – atentatom na konzervativnog američkog komentatora Charlieja Kirka, čije su pristaše njegovu smrt već pretvorile u mučeništvo. Pojedini korisnici na TikToku idu toliko daleko da nagađaju da bi Kirk mogao uskrsnuti upravo tijekom uznesenja.

#rapture #alienabduction #whathappenedtoallthepeople ♬ original sound - romans.ten.9through11 @romans.ten.9through11 My last video. See you in the clouds my brothers and sisters. Jesus please use my account and the remaining videos for YOUR glory and YOUR will. I plead your blood over it and speak a hedge of protection over it that no weapon formed against this content will prosper. Please water every seed that has been planted throughout the time you’ve used it. In Jesus name. Amen. #JESUSISCOMING

Generacija odrasla u strahu Za mnoge koji su odrasli u obiteljima evangelika ideja o uznesenju ostavila je duboke tragove. Jess Lauren, 27-godišnja poduzetnica i influencerica, prisjeća se da je kao dijete, nakon čitanja popularne serije knjiga 'Left Behind' (kasnije ekranizirane s Nicolasom Cageom u glavnoj ulozi), često panično izlazila na ulicu kako bi vidjela je li svijet nestao. 'Pitala bih se: 'Jesu li svi nestali? Jesam li ostavljena?'' Slično iskustvo opisuje April Ajoy, podcasterica i autorica memoara 'Star-Spangled Jesus'. S 13 godina, dok je tipkala na laptopu, odjednom je nastala tišina u kući i bila je uvjerena da je ostala sama na svijetu. 'Počela sam planirati odlazak u vojnu trgovinu, nabavu hranu i skrivanje pod zemlju. A onda su se roditelji vratili iz šetnje. Trauma je ostala.' Ajoy kaže da je kao djevojčica molila Boga da odgodi uznesenje barem dok ne maturira i uda se. 'Učili su nas da je to karta za bijeg od smrti – ideš ravno u nebo, ne moraš umrijeti i ne proživiš sve strašne stvari na zemlji.'