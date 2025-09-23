'SVIJET NA RASKRIŽJU'

Bill Gates ulaže 912 milijuna dolara u borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije

L. Š. / Hina

23.09.2025 u 14:09

Bill Gates
Bill Gates Izvor: EPA / Autor: KELD NAVNTOFT
Zaklada Gates donirat će 912 milijuna dolara Globalnom fondu za borbu protiv AIDS-a, tuberkuloze i malarije, objavio je u ponedjeljak Bill Gates, pozivajući vlade da zaustave globalno smanjenje financiranja zdravstva

Na događaju Reuters Newsmaker u New Yorku Gates je rekao da se svijet nalazi na raskrižju i upozorio da bi milijuni djece mogli umrijeti ako se sredstva previše smanje.

Donacija Zaklade Gates jednaka je onoj iz 2022., kada je Globalni fond, neovisna organizacija sa sjedištem u Ženevi, posljednji put prikupljao sredstva u okviru trogodišnjeg proračunskog ciklusa. Ove godine dolazi nakon velikih rezova državne pomoći, predvođenih Sjedinjenim Državama.

Prema Institutu za zdravstvene metrike i evaluaciju (IHME), globalna razvojna pomoć pala je za 21% između 2024. i 2025., na najnižu razinu u posljednjih 15 godina. Gates je upozorio da bi time mogao biti ugrožen napredak koji je od 2000. prepolovio smrtnost djece i spašava oko pet milijuna života godišnje.

Zaklada Gates, osnovana 2000., jedan je od najvećih svjetskih financijera globalnog zdravlja, s naglaskom na sprječavanje smrti majki i djece, borbu protiv zaraznih bolesti i smanjenje siromaštva. Gates je ranije ove godine najavio da će gotovo cijelo svoje bogatstvo, procijenjeno na 200 milijardi dolara, donirati do 2045., brže nego što je planirao, zbog hitnih potreba u svijetu.

Na godišnjem događaju Goalkeepers zaklada je dodijelila španjolskom premijeru Pedru Sánchezu nagradu Global Goalkeeper, istaknuvši da je Španjolska povećala svoj doprinos Globalnom fondu za 12 posto i Globalnom savezu za cjepiva (GAVI) za 30 posto.

