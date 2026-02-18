Apple najavio događaj za 4. ožujka, evo što bi mogli predstaviti

Tvrtka zasad nije otkrila što će biti predstavljeno, ali s obzirom na to da se događaji organiziraju uživo u više svjetskih metropola, očekuju se važnije hardverske najave, a ne tek manja osvježenja objavljena putem priopćenja.

Apple je službeno najavio prvi događaj za predstavljanje proizvoda u ovoj godini, zakazan za 4. ožujka . Odabrani mediji pozvani su na 'posebno Appleovo iskustvo' koje će se istodobno održati u New York Cityu, Londonu i Šangaju.

Novi MacBook Pro i MacBook Air

Prema neslužbenim informacijama i izvješćima iz industrije, u središtu događaja mogli bi biti novi modeli prijenosnika. Očekuje se osvježeni MacBook Pro s čipovima M5 Pro i M5 Max, pri čemu bi naglasak bio na snažnijim CPU i GPU performansama te boljoj energetskoj učinkovitosti, bez promjena u dizajnu. Slično tome, mogao bi stići novi MacBook Air s osnovnim čipom M5, uz zadržavanje postojećeg tankog kućišta i početne cijene od 999 dolara.

Jeftiniji MacBook?

Spominje se i potpuno novi, povoljniji MacBook, koji bi koristio čip klase iPhonea umjesto serije M, čime bi Apple dodatno snizio ulaznu cijenu. Takav model, s aluminijskim kućištem, zaslonom nešto manjim od 13 inča i više opcija boja, bio bi usmjeren na studente i uredske korisnike. Navodno je razvijen i novi proizvodni proces koji smanjuje troškove, a zadržava premium materijale.

Mac Studio

U segmentu stolnih računala moguće je osvježenje modela Mac Studio čipovima M5 Max i M5 Ultra. Kompaktni dizajn ne bi se mijenjao dok bi poboljšanja performansi bila usmjerena profesionalnim korisnicima. Početna cijena navodno bi ostala oko 1999 dolara.

Novi iPhone 'e'

Događaj bi mogao donijeti i novosti vezane uz pametne telefone. Ako ne bude predstavljen ranije, iPhone 17e mogao bi se pojaviti kao pristupačnija verzija nove generacije iPhonea s podrškom za Dynamic Island i MagSafe te cijenom koja bi se mogla kretati oko 599 dolara, iako Apple zasad nije potvrdio te informacije.

Novi iPad

Očekuju se i nadogradnje tableta. Osnovni iPad mogao bi dobiti čip A18 ili A19 i 8 GB RAM-a, a iPad Air mogao bi prijeći na M4. Veće dizajnerske promjene nisu predviđene, a cijene bi trebale ostati na razinama sličnima postojećima.

Što još?

Među dodatnim mogućnostima spominju se osvježeni Apple Studio Display, nova generacija Apple TV-a te druga verzija HomePod minija, kao i potencijalni novi pametni kućni hub. Međutim za te proizvode nema čvrstih potvrda.

Apple još nije objavio točno vrijeme prijenosa uživo niti detaljan raspored predstavljanja. Više informacija očekuje se uoči samog događaja, piše Ghacks.