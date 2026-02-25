UZ CENTAR ZA OBUKU

Apple prelomio: Sele dio proizvodnje Mac Minija iz Azije u Houston

L. Š. / Hina

25.02.2026 u 08:42

Tim Cook
Tim Cook Izvor: EPA / Autor: JOHN G. MABANGLO
Američki tehnološki div Apple objavio je u utorak da će preseliti dio proizvodnje stolnog računala Mac Mini iz Azije u Houston, napominjući da bi proizvodne linije trebale krenuti s radom do kraja godine

Plan se nadovezuje na najavu iz kolovoza o 600 milijardi dolara ulaganja u matičnom SAD-u u iduće četiri godine. Pogon u Houstonu trebao bi dobiti i centar za obuku radnika za naprednu proizvodnju, uz napomenu uprave da će proširenje otvoriti tisuće novih radnih mjesta.

U svibnju je američki predsjednik Donald Trump zaprijetio Appleu carinom od 25 posto na proizvode koje proizvode u inozemstvu, naznačivši oštar zaokret u odnosu na dotadašnju carinsku politiku i izuzeće iz dodatnih nameta mobitela, računa i druge potrošačke elektronike.

Neizvjesnost je dodatno produbila presuda američkog vrhovnog suda da je predsjednik izmjenom carina prekoračio ovlasti, pozivajući se na zakon o izvanrednoj situaciji u gospodarstvu. Trump je pak odmah najavio nove privremene carine od 10 posto, po drugoj zakonskoj osnovi, koje mogu ostati na snazi 180 dana.

Šef Applea Tim Cook rekao je pak u izjavio da je kompanija 'čvrsto odlučila podržati budućnost američke industrije'. Apple je prošle godine u Houstonu počeo proizvoditi servere za umjetnu inteligenciju, napominjući da su proizvodnjom ispred zacrtanih rokova.

Apple i dalje proizvodi većinu svojih proizvoda, uključujući iPhone i iPad, u Aziji, prvenstveno u Kini, iako je posljednjih godina dio proizvodnje premjestio u Vijetnam, Tajland i Indiju.

