Google ne pomaže: Apple i dalje muči muku sa Siri

Iako će nova verzija Siri biti uključena u iOS 26.4, ona bi mogla biti malo razočaravajuća. Apple već dulje vrijeme promovira viziju Siri kao inteligentnog, besprijekornog osobnog asistenta koji može odgovarati na složena pitanja koristeći podatke iz više aplikacija. Tvrtka je još u jesen 2024. objavila reklamu s Bella Ramsey, no oglas je povučen jer Apple nije uspio isporučiti funkcionalnost kakva je bila prikazana.

Prema tvrdnjama novinara Marka Gurmana iz Bloomberg, razvoj nove verzije Siri ne ide po planu. Interna testiranja navodno pokazuju ozbiljne probleme, zbog čega bi Apple mogao objaviti samo djelomično unaprijeđenu verziju glasovnog asistenta u nadolazećem ažuriranju iOS 26.4 koje se i dalje očekuje sljedećeg mjeseca.

Funkcija koja omogućuje postavljanje upita u stilu chatbota. Primjerice, pronalaženje informacija poput preporuke restorana iz osobnih poruka tehnički se čini izvedivom, no 2026. godina je već u tijeku, a takva verzija Siri još nije dostupna.

Apple se pritom suočava s percepcijom da zaostaje za konkurencijom u području umjetne inteligencije, osobito za Googleom. Model umjetne inteligencije koji pokreće novu, još neobjavljenu verziju Siri navodno se licencira od Googlea po cijeni od oko milijardu dolara godišnje. Ipak, čak i ako su tehnički problemi povezani s tim modelom, korisnici će vjerojatno odgovornost pripisati Appleu.

Prema Gurmanovim izvorima, testiranja su pokazala da Siri ponekad netočno obrađuje upite te da odgovori dolaze presporo. Jedna od funkcija iz reklame s Bellom Ramsey, pretraživanje osobnih podataka kroz više aplikacija, mogla bi biti odgođena i ne stići u iOS 26.4.

Ako se ta verzija Siri pojavi tek u iOS 26.5, moguće je da će biti dostupna kroz opcionalni 'preview' format, što bi značilo da korisnici mogu isprobati novu verziju na vlastitu odgovornost. To bi sugeriralo da Apple još nije uspio razviti potpuno stabilno rješenje.

Prema trenutnim planovima, djelomično ažuriranje Siri stići će u ožujku s iOS-om 26.4, dok bi dodatne funkcije bile postupno uvedene u svibnju kroz iOS 26.5 te veće izdanje iOS 27 u rujnu (kada se očekuje predstavljanje linije iPhone 18). No situacija je, kako navodi Gurman, i dalje promjenjiva.

Dodatno je odgođena i funkcija glasovnog upravljanja putem Siri za 'App Intents', novi razvojni okvir koji bi trebao imati sve važniju ulogu unutar Appleove platforme za developere. Sudeći prema reakcijama na društvenoj mreži X, dio programera zasad ne pokazuje pretjerano oduševljenje tim alatom, piše Gizmodo.