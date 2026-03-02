Deutsche Telekom na MWC-u stavlja AI u središte mreže i usluga: Evo što su predstavili

'AI postaje ključna tehnologija našeg vremena. Ona će određivati konkurentnost, tehnološku snagu i digitalni suverenitet Europe.'

'Optimisti smo kada je riječ o umjetnoj inteligenciji i koristimo je odgovorno. Uvodimo je izravno u naše mreže, proizvode i usluge – skalabilno, sigurno i s jasnom dodanom vrijednošću za ljude i gospodarstvo', izjavio je Abdu Mudesir, član Uprave Deutsche Telekoma zadužen za proizvode i tehnologiju, dodajući:

Pametni AI asistent u pozivu

Na MWC-u 2026 Deutsche Telekom premijerno predstavlja Magenta AI Call Assistant, viziju budućnosti telefonskih poziva uz podršku umjetne inteligencije. AI tako postaje sastavni dio samog razgovora i dostupan je u stvarnom vremenu – bez aplikacija i bez posebnog hardvera.

'Naši korisnici dobit će AI usluge poput prijevoda izravno tijekom poziva', poručio je Mudesir, ističući: 'Magenta AI Call Assistantom prvi u svijetu nudimo mrežne AI funkcije ove vrste. Uklanjamo prepreke – nema aplikacija, nema posebnih uređaja, nema tehničke složenosti. AI postaje jednostavan, intuitivan i dostupan svima.'

Prve funkcije uključuju prijevod u stvarnom vremenu, sažetke razgovora i odgovaranje na pitanja. U budućnosti bi asistent mogao tijekom razgovora automatski izvršavati zadatke, primjerice rezervirati restoran ili liječnički pregled, ispuniti obrasce ili potvrditi putne detalje. Aktivira se glasovnom naredbom 'Hey Magenta', a bez aktivacije sadržaj razgovora se ne pohranjuje niti analizira. Korisnici moraju prethodno dati privolu, a svi sudionici poziva obavještavaju se kada je asistent aktivan.

Rješenje je razvijeno u suradnji s tvrtkom ElevenLabs i prvo će biti dostupno korisnicima Deutsche Telekoma u Njemačkoj, a u sljedećih 12 mjeseci planirana je podrška za do 50 jezika. 'Kao i uvijek, nove proizvode i usluge razvijamo tako da ih je moguće skalirati na razini cijele Grupe. O konkretnom planu uvođenja odlučit će se naknadno, uključujući potencijalno širenje na tržišta poput Hrvatske', rekli su iz Deutsche Telekoma.

'S Telekomom redefiniramo što to telefonski poziv može biti. Prvi put AI agenti bit će ugrađeni izravno u razgovor – prevodit će jezike, razumjeti kontekst i djelovati u stvarnom vremenu. Uz naše AI agente i glasovne tehnologije te Telekomovu mrežnu ekspertizu, razgovori više neće biti ograničeni jezičnim barijerama ni administrativnim preprekama', izjavio je Mati Staniszewski, suosnivač i izvršni direktor ElevenLabsa.

Telekom je predstavio i koncept AI naočala temeljenih na modelu RayNeo X3 Pro, jednim od rijetkih komercijalno dostupnih uređaja s integriranim dvostrukim zaslonom. Ove naočale omogućuju prepoznavanje objekata, prijevod teksta u stvarnom vremenu i prikaz informacija izravno u vidnom polju korisnika.

Uređaj može, primjerice, pružati upute korak po korak pri instalaciji rutera ili djelovati kao digitalni asistent tijekom kupovine i putovanja. Vizija Telekoma je iskustvo umjetne inteligencije koje nadilazi aplikacije i uređaje, pri čemu glas postaje glavna i intuitivna forma interakcije.

Pametni telefon kao univerzalni digitalni ključ

Nova sigurnosna platforma Magenta Security Mobile.ID pretvara pametni telefon u univerzalni ključ za digitalne identitete putem Bluetootha i NFC-a. Uređaj može zamijeniti fizičke ključeve, pametne kartice, pa čak i identifikacijske dokumente, uz zadržavanje potpune kontrole nad podacima.

Rješenje se već testira među zaposlenicima Deutsche Telekoma, primjerice za ulazak u uredske prostore, prijavu na računala ili enkripciju e-pošte. U početku će biti dostupno na Samsungovim uređajima, a komercijalno lansiranje za poslovne korisnike u Europi planirano je ove godine.

Tvrtka je predstavila i sigurnosni koncept za zaštitu autonomnih AI sustava od manipulacija i deepfake napada, u kojima se lažni AI agenti mogu predstavljati kao legitimni sustavi da bi pristupili osjetljivim podacima ili poremetili poslovne procese.

Digitalni suverenitet i europski cloud

Nakon pokretanja Industrijskog AI Clouda u Münchenu u suradnji s Nvidijom, Deutsche Telekom na MWC-u predstavlja i novu platformu Business Cloud za europsko tržište. Riječ je o visokoučinkovitoj cloud infrastrukturi s lokalnim podatkovnim centrima, a ona osigurava digitalni suverenitet te podršku inovacijama za javni i privatni sektor.

Prikazana je i demonstracija European Edge Continuuma, prve prekogranične edge cloud infrastrukture koja omogućuje nesmetano pokretanje aplikacija između država.

Koncept Intelligent Home donosi umjetnu inteligenciju izravno u kućni ruter te postaje središnji upravljač pametnog doma. Sustav uči korisničke navike, povezuje uređaje različitih proizvođača i proaktivno rješava probleme. Zahvaljujući edge AI pristupu, svi se podaci obrađuju lokalno u ruteru i ne napuštaju dom, čime se čuva privatnost korisnika.

Autonomno upravljanje mobilnom mrežom

Deutsche Telekom predstavio je i MINDR, AI agentski sustav razvijen u suradnji s Google Cloudom. Sustav kontinuirano nadzire mrežu, predviđa probleme i autonomno reagira prije nego što utječu na korisnike.

Temeljen na modelima Google Geminija, MINDR analizira uzroke smetnji i automatski pokreće korektivne mjere. Riječ je o evoluciji sustava RAN Guardian Agent, a on se već koristi za optimizaciju mreže na velikim događanjima u Njemačkoj. Prve implementacije planirane su kasnije ove godine.

U okviru koncepta 'Reimagine the Network', Telekom predstavlja viziju mreže koja razumije namjeru korisnika i dinamički raspoređuje resurse prema stvarnim potrebama. Ključni princip je učinkovitost – resursi se aktiviraju samo kada su potrebni, prema modelu 'Zero Bit – Zero Watt'.

Takav pristup, uz pojednostavljenu mrežnu arhitekturu i naprednu automatizaciju, mogao bi postati stvarnost dolaskom 6G tehnologije i sljedeće generacije interneta.