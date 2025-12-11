Dvojica prevaranata 39-godišnjaku s računa uzeli Bitcoine vrijedne preko 150.000 eura

Kriminalističkim istraživanjem policija je utvrdila da su 42-godišnji hrvatski državljanin i 45-godišnji državljanin Austrije, s privremenim boravkom u Hrvatskoj, oštećenome lažno prikazali mogućnost kupnje Bitcoina ispod tržišne cijene, predstavljajući to kao povoljnu investiciju.

Prevareni se već bavio trgovanjem kriptovalutama te je, vjerujući u ponudu, pristao na suradnju.

Na zadarskom području najprije se susreo s 42-godišnjakom koji mu je trebao pokazati provođenje blockchain transakcija. Tijekom susreta osumnjičeni je iskoristio priliku i potajno fotografirao popis 24 sigurnosne riječi (tzv. seed phrases) kojima se pristupa privatnim ključevima kriptonovčanika.