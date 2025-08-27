Nova online prevara: Šire se lažni članci u kojima ministar Primorac poziva na ulaganje

U lažnim člancima navodi se da ministar Primorac preporučuje ulaganje hrvatskim građanima putem tih platformi te da je riječ o koraku prema stvaranju inkluzivnog gospodarstva. Nadalje, lažno se tvrdi da su te platforme razvijene uz potporu Privredne banke Zagreb (PBZ) i Hrvatskog telekoma (HT) te uz partnerstvo Hrvatske elektroprivrede (HEP), kako bi se objavi dao dodatni, ali lažni kredibilitet.

Nazivi tih platformi često se mijenjaju - primjerice Stable Bitcap, Quantum ili Stable Capitalmax - dok poveznica na koju vode oglasi ostaje ista, što jasno upućuje na prevaru , ističe Hanfa.

"Riječ je o još jednom u nizu pokušaja prijevare hrvatskih građana putem senzacionalističkih i lažnih objava u kojima javne osobe lažno pozivaju na ulaganje ili odaju navodne tajne svoje velike zarade. Takvi se oglasi ne temelje na istini, već služe isključivo za obmanu građana i izvlačenje novca putem lažnih obećanja", kaže Hanfa.

Dodaje da takvi oglasi/naslovi uglavnom vode do internetskih stranica koje imitiraju izgled poznatih medijskih portala. Ranije su u takvim prijevarama zloupotrebljavani Luka Modrić, Ivan Rakitić, Emil Tedeschi i druge javne osobe.

Na tim se stranicama građanima obećava brzo bogaćenje trgovanjem putem raznih platformi, a uz to se objavljuju fotografije navedenih osoba, luksuznih automobila, skupih putovanja te lažna svjedočanstva navodnih zadovoljnih klijenata.

Hanfa još jednom poziva građane da ne nasjedaju na takve oglase, da ne ulažu u nepoznate internetske platforme te da novac ne uplaćuju nepoznatim osobama.

Ako ozbiljno razmišljaju o ulaganju, preporučuje se da se prethodno educiraju i dobro informiraju o provjerenim pružateljima usluga. Brojne i detaljne informacije o tome dostupne su na internetskim stranicama Hanfe.