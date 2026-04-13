KAO OGLASNA PLOČA

Nutella i iPhone nisu jedini: Ovi pametni telefoni i kamere s astronautima su obišli Mjesec

Damir Rukavina

13.04.2026 u 13:21

Nutella, Artemis II Izvor: Profimedia / Autor: Handout / AFP / Profimedia
Bionic
Reading

Pored nezanemarivog doprinosa američkom statusu svemirske velesile, nedavna misija Artemis 2 pomogla je nekim korporacijama

Posada misije Artemis II - koja se u subotu u 2 ujutro sretno vratila na Zemlju - sa sobom je ponijela nekoliko komercijalnih uređaja kakve svakodnevno koristimo na Zemlji. Letjelica Orion tako je postala spoj napredne svemirske tehnologije i popularnih gadgeta.

vezane vijesti

Astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen koristili su iPhone 17 Pro Max za dokumentiranje svakodnevice u svemiru. Pametni telefoni poslužili su za snimanje fotografija i videa, uključujući i upečatljive snimke Mjeseca i unutrašnjosti letjelice, čime su omogućili jedinstven uvid u život tijekom misije.

Osim pametnih telefona, ključnu ulogu u znanstvenom dijelu misije imali su profesionalni fotoaparati Nikon D5. Opremljeni različitim objektivima i dodatnom opremom, korišteni su za detaljno snimanje lunarne površine, što je bio jedan od važnijih ciljeva misije. Visoka kvaliteta slike omogućila je prikupljanje vrijednih podataka, ali i spektakularnih vizualnih materijala.

Mjesec, Artemis II Izvor: Licencirane fotografije / Autor: NASA

Za računalne zadatke astronauti su koristili Microsoft Surface Pro uređaje, koji su služili kao osobna računalna platforma za znanstveni rad, komunikaciju i svakodnevne aktivnosti poput pregledavanja podataka i e-pošte. Ovi uređaji pokazuju koliko su moderni, prenosivi sustavi postali dovoljno pouzdani i fleksibilni za korištenje čak i u svemirskim uvjetima.

Posebnu ulogu u dokumentiranju misije imale su akcijske kamere GoPro HERO11 Black i GoPro MAX, koje su korištene unutar letjelice, ali i izvan nje. Na vanjskim dijelovima Oriona, uključujući solarne panele, postavljene su modificirane kamere kako bi snimale let iz perspektive koja ranije nije bila dostupna. Snimljeni materijal planira se koristiti u dokumentarnim projektima, uključujući produkciju za Disney i National Geographic.

Tako hit nisu bili samo staklenka Nutelle i iPhone, već i brojni drugi gadgeti.

Artemis II Izvor: Profimedia / Autor: Reid Wiseman/Nasa / Zuma Press / Profimedia

vezane vijesti

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
PRIJETIO I DRUGIMA

Napadač na Sama Altmana: 'Došao sam zapaliti i ubiti sve u OpenAI-ju'
PISMO ZUCKERBERGU

Više od 70 organizacija traži da Meta hitno povuče tehnologiju prepoznavanja lica iz pametnih naočala
SIGURNOSNI INCIDENT

Hakerski napad na Booking.com, ukrali podatke o korisnicima

najpopularnije

Još vijesti