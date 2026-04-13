Nutella i iPhone nisu jedini: Ovi pametni telefoni i kamere s astronautima su obišli Mjesec

Pored nezanemarivog doprinosa američkom statusu svemirske velesile, nedavna misija Artemis 2 pomogla je nekim korporacijama

Posada misije Artemis II - koja se u subotu u 2 ujutro sretno vratila na Zemlju - sa sobom je ponijela nekoliko komercijalnih uređaja kakve svakodnevno koristimo na Zemlji. Letjelica Orion tako je postala spoj napredne svemirske tehnologije i popularnih gadgeta.

Astronauti Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch i Jeremy Hansen koristili su iPhone 17 Pro Max za dokumentiranje svakodnevice u svemiru. Pametni telefoni poslužili su za snimanje fotografija i videa, uključujući i upečatljive snimke Mjeseca i unutrašnjosti letjelice, čime su omogućili jedinstven uvid u život tijekom misije. Osim pametnih telefona, ključnu ulogu u znanstvenom dijelu misije imali su profesionalni fotoaparati Nikon D5. Opremljeni različitim objektivima i dodatnom opremom, korišteni su za detaljno snimanje lunarne površine, što je bio jedan od važnijih ciljeva misije. Visoka kvaliteta slike omogućila je prikupljanje vrijednih podataka, ali i spektakularnih vizualnih materijala.

Mjesec, Artemis II Izvor: Licencirane fotografije / Autor: NASA

Za računalne zadatke astronauti su koristili Microsoft Surface Pro uređaje, koji su služili kao osobna računalna platforma za znanstveni rad, komunikaciju i svakodnevne aktivnosti poput pregledavanja podataka i e-pošte. Ovi uređaji pokazuju koliko su moderni, prenosivi sustavi postali dovoljno pouzdani i fleksibilni za korištenje čak i u svemirskim uvjetima. Posebnu ulogu u dokumentiranju misije imale su akcijske kamere GoPro HERO11 Black i GoPro MAX, koje su korištene unutar letjelice, ali i izvan nje. Na vanjskim dijelovima Oriona, uključujući solarne panele, postavljene su modificirane kamere kako bi snimale let iz perspektive koja ranije nije bila dostupna. Snimljeni materijal planira se koristiti u dokumentarnim projektima, uključujući produkciju za Disney i National Geographic. Tako hit nisu bili samo staklenka Nutelle i iPhone, već i brojni drugi gadgeti.