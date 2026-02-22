Potres u Madridu nakon povijesnog poraza: 'Ne znam što taj igrač radi u Realu'

Osasuna je slavila 2:1 na El Sadaru, a Real praktički prepustio vrh ljestvice Barceloni. Reakcije u Madridu bile su oštre, a među najglasnijima bio je Alfredo Relaño, dugogodišnji urednik i novinar blizak klubu.

U emisiji Tiempo de Juego na Cadena COPE nije birao riječi.

Relaño je posebno izdvojio Danija Ceballosa, koji je ušao u drugom poluvremenu i bio dio niza pogrešaka kod pogotka za 2:1.

‘Završili smo bez Valverdea i s Ceballosom na terenu, to je neshvatljivo. Andaluz je već godinama u Madridu i nikada nije napravio iskorak. Ja ne znam što taj igrač radi u Real Madridu’, poručio je.

U španjolskoj javnosti takve izjave rijetko prolaze nezapaženo - pogotovo nakon poraza koji je srušio niz star 15 godina.

Mbappe pod povećalom

Relaño se osvrnuo i na Kyliana Mbappéa, koji je, prema njegovu mišljenju, daleko od prave forme.

‘Igra pomalo rezervirano, kao da je sputan. Gol Viniciusa došao je iz pozicije na kojoj smo ranije očekivali Mbappéa. Bolje da se oporavi i bude potpuno spreman nego da igra na pola snage. Real ima dobru zamjenu, Gonzala. Ne može se stalno računati na Mbappéa ako nije pravi.’

Francuz se već neko vrijeme muči s problemima s koljenom, a u Madridu raste zabrinutost jer slijedi ključni dio sezone.

Sezona visi o koncu

Pred Realom je uzvrat protiv Benfice u Ligi prvaka. Minimalna prednost 0:1 iz Portugala daje nadu, ali eventualno ispadanje predstavljalo bi ogroman udarac.

Poraz u Pamploni nije samo izgubljena utakmica - to je poraz koji je otvorio niz pitanja. Mediji bliski Realu sada javno seciraju pojedince i traže odgovore. A nervoza u Madridu - raste.