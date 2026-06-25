Danas bilo tko može krivotvoriti znanstvene slike. Može li to ugroziti povjerenje u znanost?

Širenje znanstvenih slika generiranih umjetnom inteligencijom u javnim prostorima nije samo problem dezinformacija, već i narušavanja povjerenja u znanost u doba umjetne inteligencije.

Alati na koje su se znanstvenici dugo oslanjali kako bi uspostavili vizualnu vjerodostojnost gube svoj utjecaj. Alati umjetne inteligencije već mijenjaju način na koji se znanstvene vizuale stvara, dijeli i objavljuje.

Istraživači ih koriste za generiranje ilustracija, stvaranje sintetičkih podataka, uređivanje laboratorijskih slika i izradu materijala za obrazovanje i informiranje javnosti.

Rastuća prijetnja, odgovori kasne

Iako umjetna inteligencija može pomoći znanstvenicima u kreativnijem i učinkovitijem komuniciranju složenih ideja, isti ti alati zamagljuju granice između ilustracije, poboljšanja i izrade.

Prije dvije godine dva su rada povučena nakon objavljivanja slika generiranih umjetnom inteligencijom koje posjeduju biološki nemoguće strukture.

U travnju 2026. New England Journal of Medicine povukao je rad nakon što je otkrio kako je klinička slika manipulirana umjetnom inteligencijom.

Ovo su samo slučajevi koji su privukli pozornost široke javnosti i vjerojatno tek vrh ledenog brijega.

Istraživači su upozorili kako vizualni prikazi generirani umjetnom inteligencijom predstavljaju sve veće prijetnje u područjima koja uvelike ovise o vizualnim dokazima, poput znanosti o materijalima.

Akademski izdavači počinju usvajati alate za detekciju pomoću umjetne inteligencije. Međutim, sustavi dizajnirani za otkrivanje lažnih slika gotovo će uvijek zaostajati za sustavima dizajniranim za njihovo stvaranje.

Mnogi detektori mogu identificirati samo uzorke slika za koje su obučeni kako bi ih prepoznali. Kako se pojavljuju novi modeli umjetne inteligencije, programeri moraju stalno dobivati ​​nove podatke i ponovno obučavati detektore kako bi ih sustigli.