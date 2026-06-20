SAD otvorio osjetljivo pitanje: Je li se Kina dočepala stroja europskog diva bez kojeg nema najnaprednijih čipova

ASML te tvrdnje odlučno odbacuje. Kompanija sa sjedištem u Veldhovenu poručila je da nikada nije isporučila EUV stroj u Kinu, niti bilo koju komponentu, modul ili opremu posebno namijenjenu za EUV sustav. ASML tvrdi i da zna gdje se nalazi svaki EUV sustav koji je proizveo. Prema navodima koje prenosi Tom’s Hardware, u svijetu je u uporabi 314 EUV sustava, a još 26 ih je povučeno iz uporabe; nijedan se, prema ASML-u, ne nalazi u Kini.

Važnost ove priče nadilazi samu industriju čipova. ASML je jedna od ključnih kompanija u globalnoj proizvodnji poluvodiča, osobito onih koji se koriste u umjetnoj inteligenciji. Njegovi EUV sustavi, prema samom ASML-u, omogućuju masovnu proizvodnju najnaprednijih mikročipova, a koriste se za ispis najzahtjevnijih slojeva na čipu . ASML navodi da su takvi sustavi nužni za proizvodnju čipova na naprednim proizvodnim procesima, uključujući 7, 5 i 3 nanometra.

Za sada nema javno objavljenih dokaza da je takav stroj doista završio na kineskom tlu. Bloomberg navodi da su američki dužnosnici tvrdili kako posjeduju podatke o izvozu opreme povezane s EUV sustavima, uključujući opremu za njihov prijevoz, ali te dokaze nisu pokazali javnosti. Američko Ministarstvo trgovine nije odgovorilo na Bloombergova pitanja o tome raspolaže li dokazom da se cjelovit EUV sustav nalazi u Kini, piše TechCrunch .

Zbog toga je pitanje Kine toliko važno. Ako je i samo jedan EUV stroj završio u kineskim rukama, to bi predstavljalo jedno od najznačajnijih kršenja režima izvoznih kontrola koji je SAD posljednjih godina gradio kako bi napredne mogućnosti umjetne inteligencije ostale izvan dosega pekinške vojne i industrijske baze.

Trenutačno ne postoji drugi dobavljač EUV strojeva, ključne opreme za proizvodnju najnaprednijih čipova. Riječ je o strojevima koji pomoću ekstremnog ultraljubičastog svjetla ispisuju mikroskopske obrasce na silicijskim pločicama, što je nužan korak u izradi najsnažnijih procesora . Upravo je taj monopol ASML učinio najvrednijom javno uvrštenom kompanijom u Europi, s tržišnom vrijednošću koja se ovoga tjedna kretala oko 700 milijardi dolara. Vrijednost kompanije snažno je porasla tijekom protekle godine, potaknuta golemom potražnjom za čipovima namijenjenima umjetnoj inteligenciji.

Goleme posljedice

Dakle, eventualni prijenos jednog EUV stroja u Kinu imao bi goleme posljedice. SAD posljednjih godina sustavno pooštrava nadzor izvoza naprednih čipova i opreme za njihovu proizvodnju kako bi usporio razvoj kineskih kapaciteta u umjetnoj inteligenciji, vojnim tehnologijama i naprednoj industriji. Prodaja EUV sustava Kini blokirana je još od 2019., za vrijeme prve Trumpove administracije, a Nizozemska je kasnije dodatno pooštrila nadzor nad izvozom pojedinih DUV strojeva, starije ali i dalje važne litografske tehnologije.

ASML ističe i tehničke razloge zbog kojih bi tajni prijenos EUV sustava bio iznimno teško izvediv. EUV stroj sastoji se od oko 100.000 dijelova, težak je oko 180 tona i zahtijeva složenu logistiku, specijalizirano održavanje i stalnu tehničku potporu. Prema ASML-u, takav se sustav ne može jednostavno rastaviti, prevesti i ponovno sastaviti bez izravne pomoći kompanije.

Osim samog spora oko EUV-a, pritisak na ASML raste i zbog novog američkog zakonodavnog prijedloga. Dvostranački prijedlog MATCH Act predviđa strože usklađivanje američkih i savezničkih ograničenja izvoza opreme za proizvodnju čipova. Prijedlog uključuje zabranu prodaje i servisiranja određenih ključnih tehnologija u zemljama koje Washington smatra sigurnosnim rizikom, uključujući Kinu, a izrijekom se spominju i DUV litografski strojevi.

ASML dio prihoda ostvaruje u Kini

Takva bi ograničenja bila osjetljiva za ASML jer kompanija i dalje ostvaruje značajan dio prihoda u Kini kroz dopuštene isporuke starije generacije opreme. ASML je ranije procijenio da će kinesko poslovanje, uključujući prodaju sustava, servis i nadogradnje na terenu, činiti oko 20 posto ukupne prodaje u 2025. godini.

Tu je i američki pokušaj razvoja domaćih tehnologija koje bi dugoročno mogle utjecati na ASML-ovu poziciju. Američko Ministarstvo trgovine i NIST u prosincu su objavili neobvezujuće pismo namjere o potpori do 150 milijuna dolara kompaniji xLight, koja razvija novu tehnologiju 'izvora svjetlosti' za stvaranje EUV litografije. Ministarstvo bi, prema objavi NIST-a, zauzvrat dobilo udio u xLightu. Lutnick je tada poručio da bi ta tehnologija mogla 'iz temelja promijeniti granice proizvodnje čipova'.

Nema javno dostupnih dokaza da je ulaganje u xLight povezano s Lutnickovim pritiskom na ASML oko Kine. No američko zanimanje za razvoj vlastitih litografskih tehnologija pokazuje koliko je ASML postao važan u širem geopolitičkom nadmetanju oko čipova, umjetne inteligencije i industrijske samostalnosti.