Norveška uvodi zabranu umjetne inteligencije u školama: Djeca preskaču korake u obrazovanju

Korištenje umjetne inteligencije povećava rizik da mala djeca preskoče važne korake u svom obrazovanju, rekao je premijer Jonas Gahr Stoere na konferenciji za novinare u petak.

Suočena s velikim padom rezultata na testovima, vlada je 2024. zabranila pametne telefone u školama.

"Najvažnije u školi je da naša djeca nauče čitati, pisati i računati", rekao je Stoere, dodajući da će se novi standardi uvesti od nove školske godine koja počinje krajem kolovoza.

Učenici od prvog do sedmog razreda, u dobi od 6 do 13 godina, u pravilu ne bi trebali koristiti umjetnu inteligenciju, dok oni u nižim razredima srednje škole, u dobi od 14 do 16 godina, mogu oprezno usvajati alate pod nadzorom učitelja, rekla je vlada.

U višem srednjem obrazovanju, od 17 do 19 godina, učenici bi trebali naučiti pravilno koristiti umjetnu inteligenciju kako bi bili spremni za daljnje obrazovanje i rad, dodaje se.

Norveška je počela uvoditi računala u učionice 1990-ih, a tablete od 2010. nadalje, smanjujući ovisnost o knjigama i pisanju rukom.

No, preokrećući taj trend, vlada je također rekla da će predložiti zakonodavstvo za financiranje korištenja više knjiga u učionicama.

Norveška vlada u travnju je također najavila planove za zabranu korištenja društvenih mreža do 16. godine, slijedeći trend koji su započele Australija i neke druge zemlje kako bi smanjile korištenje elektroničkih uređaja među mladima.