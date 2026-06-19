Googleov AI Overviews je predstavljao izmišljena čudovišta kao stvarna

Pretraga za SCP-565 navodno je rezultirala odgovorom u kojem AI Overview opisuje 'anomalnu, pokretnu ljudsku glavu' koja se kreće poput raka i povezana je s forenzičkim zapisima i identitetom preminulog muškarca.

Pronađeno je najmanje 20 slučajeva u kojima su sažeci generirani umjetnom inteligencijom preskočili bilo kakvu spomen kako su odgovori vezani uz SCP fikcija.

Sažetak je čak uputio korisnike na 'službeni' SCP-ov dokument za daljnje čitanje.

Pretraga za SCP-426 - izmišljeni toster koji navodno tjera svakoga tko ga spomene da o njemu govori u prvom licu - generirala je odgovor napisan u prvom licu, pri čemu se umjetna inteligencija opisuje kao toster i detaljno opisuje izmišljene ozljede ljudi koji ga pokušavaju oponašati.

Drugi primjeri uključuju SCP-922 (poznat i kao Druga verzija istine) i SCP-779, (parazit koji oponaša vilu).

U svakom slučaju, AI Overview je navodno tretirao izmišljenu dokumentaciju Zaklade SCP kao legitimno istraživanje, umjesto kao fikciju.

Nije ovo prvi put kako su Googleovi rezultati pretraživanja pokretani umjetnom inteligencijom samouvjereno prikazivali lažne informacije kao činjenice, u rasponu od pogrešnih datuma do izmišljenih povijesnih tvrdnji.

Web stranica Zaklade SCP jasno navodi kako su njezini sadržaji izmišljeni. Googleovi AI Overviews rijetko su ponavljali taj kontekst.

Čini se kako je Google u međuvremenu reagirao na pisanje medija, pa noviji pokušaji pretraga označavaju entitet SCP-565 kao izmišljenu anomaliju, piše Digital Trends.