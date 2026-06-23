SpaceX sve više nalikuje tvrtki za podatkovne centre nego svemirskoj kompaniji

Riječ je o još jednom u nizu ugovora koje je SpaceX, prema izvoru, sklopio s velikim igračima iz AI sektora, uključujući Anthropic i Google. Tvrtka je također prošlog tjedna objavila akviziciju platforme Cursor , poznate po alatima za programiranje temeljenima na umjetnoj inteligenciji .

Tvrtka je navodno sklopila novi ugovor s AI startupom Reflection koji razvija modele umjetne inteligencije otvorenog koda. Prema dostupnim informacijama, Reflection će SpaceX-u plaćati 150 milijuna dolara mjesečno za pristup podatkovnom centru Colossus u Memphisu. Partnerstvo bi trebalo započeti sljedećeg mjeseca i trajati do 2029. godine, što bi, ako se ugovor realizira do kraja, moglo donijeti više od šest milijardi dolara prihoda .

Dok javnost SpaceX i dalje prvenstveno povezuje s raketama, misijama na Mars i vizijama kolonizacije svemira, najnoviji poslovni potezi tvrtke sugeriraju drukčiji smjer razvoja. Prema navodima iz izvora, SpaceX se sve snažnije pozicionira kao pružatelj računalne infrastrukture za industriju umjetne inteligencije .

Nakon spajanja s Muskovom AI tvrtkom xAI u veljači, SpaceX je počeo koristiti svoje podatkovne centre i za vanjske klijente, a ne isključivo za razvoj vlastitih AI sustava poput Groka. Time se, prema tekstu, računalna infrastruktura pretvara u jedan od ključnih izvora prihoda tvrtke.

U središtu ove strategije nalazi se podatkovni centar Colossus, koji navodno raspolaže s više od 220.000 Nvidijinih grafičkih procesora. Takva infrastruktura postaje kritična za razvoj naprednih modela umjetne inteligencije, budući da zahtijevaju goleme količine računalne snage.



Otvoreni kod kao alternativa velikim AI laboratorijima



Posebnu pozornost privlači i partnerstvo s tvrtkom Reflection. Startup osnovan 2024. godine predstavlja se kao zagovornik otvorenog pristupa umjetnoj inteligenciji, odnosno razvoja modela čiji su kod i mogućnosti dostupni široj zajednici programera.



Interes za modele otvorenog koda snažno je porastao nakon uspjeha kineskog laboratorija DeepSeek, čiji su modeli pokazali da se konkurentni AI sustavi mogu razvijati i izvan najvećih američkih kompanija. Međutim, razvoj naprednih modela bez oslanjanja na postojeće sustave drugih tvrtki zahtijeva znatno više računalnih resursa, zbog čega je suradnja s pružateljima infrastrukture poput SpaceX-a posebno važna.



Otvoreni modeli umjetne inteligencije imaju i političku dimenziju. Zagovornici tvrde da su otporniji na utjecaj pojedinačnih kompanija ili regulatornih intervencija, jer razvoj i nadogradnju mogu provoditi šire zajednice programera.

Nova uloga SpaceX-a



Ovaj razvoj događaja pokazuje kako se granice između svemirske industrije i sektora umjetne inteligencije sve više brišu. Tvrtke koje su izgradile reputaciju na inovacijama u jednom području sada sve češće ulažu u infrastrukturu potrebnu za razvoj AI-a.



Ako se aktualni trend nastavi, SpaceX bi u budućnosti mogao biti jednako poznat po podatkovnim centrima i računalnim kapacitetima kao i po raketama i svemirskim misijama. Ambicije prema Marsu pritom ne nestaju, ali poslovna realnost sve više upućuje na to da je umjetna inteligencija postala jedan od najvažnijih pokretača rasta tehnološke industrije, zaključuje Gizmodo.

