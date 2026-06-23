AI agenti koji pišu AI agente: Kamo će nas u razvoju umjetne inteligencije odvesti petlje?

Rekurzivne petlje - temelj svakog informatičkog obrazovanja - u dobu umjetne inteligencije dobivaju novu dimenziju, ali i otvaraju vrata novim mogućnostima

Boris Cherny, tvorac Claude Codea, potvrdio je tijekom konferencije @Scale tvrtke Meta Platforms kako petlje (loops) nisu tek nešto o čemu je trenutno moderno pričati, već stvarni način rada s umjetnom inteligencijom. 'Prije dvije godine ručno smo napisali izvorni računalni kod. Započeli smo tranziciju tako da agenti pišu kod. A sada prelazimo na točku u kojoj agenti traže agente da zatim pišu kod. Koliko god velik bio korak od izvornog koda do agenata, petlje su jednako važne i velik korak', rekao je Cherny, a prenosi Tech Crunch.

Ponudio je i nekoliko primjera. Jedan agent neprestano traži načine za poboljšanje arhitekture koda, dok drugi traži duplicirane apstrakcije koje se mogu objediniti. Oni podnose zahtjeve za povlačenje kao i svaki drugi koder. Budući se kod stalno mijenja, nikada ne prestaju raditi. Petlja ide korak dalje S prijelazom na agentsku umjetnu inteligenciju, fokus većine korisnika bio je na što boljem upravljanju svojim agentima: postavite jasne ciljeve, provjerite diskretne jedinice napretka i ne dopustite im da odlutaju previše dalje od upita. Petlja ide korak dalje, ovlašćujući roj agenata za neprekidan rad u pozadini, beskonačno. U AI je potrebno puno povjerenja - ali s modelima koji se brzo poboljšavaju, to bi mogao biti sljedeći korak prema svijetu u kojem će AI preuzeti prave poslove.

Izvor: Društvene mreže / Autor: @Scale