Plenković o Gospiću, sukobu u Sinju i rukovanju s Milanovićem: 'Iskreno, nije me briga'

Dodao je da je dan proveo s vodstvom Viteškog alkarskog društva i brojnim građanima koji su stigli u Sinj. ‘Još jednom svi zajedno proživljavamo ovu lijepu, više od 300 godina staru tradiciju cetinskog kraja. Čestitke svima na organizaciji’, poručio je.

Plenković je ispred crkve Čudotvorne Gospe Sinjske izrazio zadovoljstvo ponovnim dolaskom u Sinj i istaknuo važnost tradicije koja traje više od tri stoljeća. ‘Drago nam je da smo još jednom u Sinju, u Cetinskoj krajini, na 311. Sinjskoj alci. Želimo uspjeh svim alkarima. Organizacija je uvijek izvanredna’, rekao je Plenković, prenosi HRT.

O sukobu u Sinju: ‘Niti me briga’

Na pitanje o sukobu Grada Sinja i Viteškog alkarskog društva te optužbama sinjskog gradonačelnika na račun HDZ-a, premijer je odgovorio vrlo kratko. ‘Sve vam je to izgovorio? Nemam pojma što je izgovorio. Da vam iskreno kažem, niti me briga’, rekao je.

Naglasio je da Vlada već godinama podupire Alku te podsjetio na razdoblje kada je bio zastupnik u Europskom parlamentu. ‘Mi smo oni koji od srca podržavaju Alku. Još kao europski parlamentarac doveo sam alkare u Europski parlament i Bruxelles. Mislim da se to jedinstvo oko podrške ovoj tradiciji osjeća u svim krajevima Hrvatske’, rekao je.



Govoreći o Vladinoj politici ravnomjernog regionalnog razvoja, Plenković je izdvojio ulaganja realizirana u Dalmaciji. ‘U posljednjih nekoliko dana obišao sam cijelu Dalmaciju, od Dubrovnika i Imotskog do Trilja, Sinja i Splita. Učinili smo jako puno za Dalmaciju, investicije su ogromne’, rekao je.

Kao područja u koja se ulagalo naveo je prometnu i vodno-komunalnu infrastrukturu, zdravstvo, pravosuđe, malo i srednje gospodarstvo te bolje povezivanje otoka. ‘Nema dijela Hrvatske u koji nismo investirali, a nastavit ćemo i s projektima vezanima uz Sinj i Cetinsku krajinu’, dodao je.

O otpadu u Gospiću: ‘Svi odgovorni moraju odgovarati’

Plenković se osvrnuo i na slučaj otpada u Gospiću, poručivši da odgovornost moraju snositi svi koji su sudjelovali u njegovu odlaganju. ‘Svi koji su odgovorni za odlaganje tog otpada, bilo vanjskog bilo zakopanog, moraju odgovarati’, poručio je.

Istragu, naglasio je, vode DORH i USKOK, dok će se sanaciji pristupiti u skladu sa zakonskom procedurom. ‘Stvar će se napraviti u proceduri, a ne pod medijskim ili političkim pritiscima’, rekao je.

Kao primjer naveo je rješavanje problema otpada u Varaždinu. ‘Kao što se riješio problem u Varaždinu, riješit će se i ovo u Lici’, istaknuo je.

Vlada mijenja ritam određivanja cijena goriva

Premijer je najavio i promjenu metodologije određivanja cijena goriva. Vlada će ubuduće reagirati svakog tjedna, umjesto dosadašnjeg dvotjednog ritma. ‘Vlada će sada reagirati umjesto na dvotjednoj, na jednotjednoj bazi’, rekao je.

Najavio je i pojeftinjenje: Eurosuper će biti jeftiniji za 0,6 centi, eurodizel za 0,4 centa, plavi dizel za 0,3 centa, a plin u spremnicima i bocama za 0,8 centi. ‘To je odlična vijest za vozače, gospodarstvo i građane’, poručio je Plenković.

Hoće li se rukovati s predsjednikom?

Plenković je na kraju upitan i o mogućem susretu s predsjednikom Milanovićem Republike tijekom Alke.

‘Tu smo radi Alke’, kratko je odgovorio. Na dodatno pitanje hoće li se s predsjednikom rukovati, odgovorio je: ‘Vidjet ćemo.’