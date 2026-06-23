Davor Bruketa: 'AI je najzanimljiviji kada je u rukama ljudi koji imaju što reći'

Umjetna inteligencija danas omogućava kreativcima da svoje ideje pretvore u fotografije, ilustracije i videozapise brže nego ikad prije. Upravo tu mogućnost istražuje natječaj 'AIMO! stvarati i navijati uz AI', koji je pokrenuo Hrvatski Telekom. Među onima koji će ocjenjivati pristigle radove je i Davor Bruketa, jedan od najpoznatijih domaćih kreativaca koji smatra da tehnologija ne zamjenjuje kreativnost, već joj otvara nove puteve

Nekada je za izradu dojmljive ilustracije, videa ili fotografije bilo potrebno znanje koje se stjecalo godinama. Danas je dovoljno nekoliko rečenica upisanih u AI alat i sadržaj nastaje u nekoliko sekundi. To je otvorilo potpuno novo pitanje: ako gotovo svatko može stvarati, što će razlikovati one najbolje? Kreativni direktor i suvlasnik agencije Bruketa&, Davor Bruketa, kaže da odgovor nije u tehnologiji, nego u ljudima koji je koriste. 'Upravo zato ideja postaje važnija nego ikad. Kada proizvodnja vizuala postane laka, razlika se seli na ono što je teže, a to je: zašto nešto radimo, što time želimo reći, koga želimo nasmijati, dirnuti ili uvjeriti. AI može napraviti lijepu sliku, ali lijepa slika nije nužno dobra komunikacija. Dobar rad ima stav, namjeru i razlog postojanja', kaže Bruketa. Kreativni natječaj Hrvatskog Telekoma To je i jedna od ideja na kojoj se temelji kreativni natječaj 'AIMO! stvarati i navijati uz AI', koji je Hrvatski Telekom pokrenuo povodom Svjetskog nogometnog prvenstva 2026. godine. Natječaj poziva autore, kreativce, ljubitelje nogometa i digitalne entuzijaste da uz pomoć umjetne inteligencije videozapisima, fotografijama i ilustracijama reinterpretiraju emociju navijanja za hrvatsku reprezentaciju. Danas je ujedno i posljednji dan glasanja za Nagradu publike, a radove i svoje favorite moguće je podržati putem službenog Instagram profila Hrvatskog Telekoma. U doba u kojem su alati umjetne inteligencije dostupni gotovo svima, fokus natječaja nije na tehnologiji samoj po sebi, nego na kreativnosti, originalnosti i autorskom pogledu.

U doba u kojem su alati umjetne inteligencije dostupni gotovo svima, fokus natječaja nije na tehnologiji samoj po sebi, nego na kreativnosti, originalnosti i autorskom pogledu. 'Živimo u doba uzbudljivih alata koji nam omogućavaju da realiziramo svoje najmaštovitije vizije. No vrijednost tih alata nije u samoj tehnologiji, već u ljudskoj kreativnosti koja ih pokreće. Umjetna inteligencija ne zamjenjuje ideje, emocije i autorski pogled, ona otvara nove načine da ih izrazimo', ističe Bruketa.

Nogomet kao zanimljiv kreativni izazov Nogomet je pritom zanimljiv kreativni izazov jer se iza jednostavne igre krije čitav spektar emocija koje je teško uhvatiti jednom fotografijom ili videom. 'Najbolje radove neće razlikovati to koliko su dobro generirani, nego koliko su ljudski. Nogomet je zanimljiv jer je zapravo vrlo jednostavna igra oko koje se događa nevjerojatno složena količina emocija: pripadnost, nada, praznovjerje, kolektivna euforija, razočaranje, ponos i slično. AI može pomoći da se te slike proizvedu brže, spektakularnije ili neočekivanije, ali najbolji radovi bit će oni koji iza sebe imaju jasan uvid. Oni koji ne prikazuju samo loptu, stadion i navijače, nego nešto što prepoznamo kao istinito.' Natječaj je, smatra, važan i zato što ljudima omogućuje da se upoznaju s novom tehnologijom na kreativan način. 'Ovakvi me natječaji vesele jer potiču ljude da novu tehnologiju ne gledaju samo kao prijetnju ili trik, nego kao alat za igru, učenje i izražavanje. A kreativnost počinje upravo tamo gdje se ljudi usude igrati.' Posebno važnom smatra poruku koja se šalje mlađim generacijama autora. 'Drago mi je kada se mladim autorima šalje poruka da tehnologija nije zatvoreni klub za stručnjake, već prostor koji mogu odmah početi istraživati. Naravno, alat je dostupan svima, ali to ne znači da će svi napraviti dobar rad. Svi imamo olovku, ali ipak ne crtamo svi jednako dobro.' Razvoj umjetne inteligencije posljednjih godina otvorio je i brojne rasprave o tome hoće li takvi alati promijeniti ili čak ugroziti kreativne profesije. Bruketa smatra da tehnologija doista mijenja način rada, ali ne i temeljna pravila kreativnosti: 'Mislim da umjetna inteligencija mijenja proces, ali ne mijenja temeljna pravila kreativnosti. I dalje morate razumjeti problem, ljude, kontekst, emociju i kulturu. I dalje morate znati prepoznati dobru ideju među deset prosječnih. AI ubrzava istraživanje, vizualizaciju, varijacije i prototipiranje te vas može odvesti u smjerove kojih se možda sami ne biste odmah sjetili. Ali kriterij ostaje ljudski.' Umjetna inteligencija može ponuditi bezbroj mogućnosti, ali netko i dalje mora procijeniti koja od njih ima smisla. 'Netko mora odlučiti što je relevantno, što je dosadno, što je istinito, a što je samo efektno', ističe Bruketa.