Sken cijelog tijela za minutu? Midjourney to želi realizirati već za koju godinu

Midjourney Scanner, kako su ga nazvali, bit će smješten u toplicama koje ta tvrtka namjerava izgraditi. Dio je to plana za pokretanje Midjourney Medicala, pri čemu je Scanner njihov prvi hardverski proizvod.

Midjourney, poznat po tome što može generirati slike iz tekstualnih upita temeljem umjetne inteligencije, najavio je novi projekt: medicinski stroj koji može skenirati vaše cijelo tijelo u samo 60 sekundi.

Kako bi to trebalo funkcionirati?

Midjourneyjev skener će vas uroniti u vodu brzinom od pet centimetara u sekundi.

Vaše će tijelo proći kroz prsten sastavljen od pola milijuna kvadrata veličine zrnca pijeska. Svaki od njih može emitirati ultrazvučne valove i snimati valove koji se odbijaju od vašeg tijela i vraćaju na njega.

Tvrtka ih uspoređuje s dupinima koji koriste eholokaciju, pa je prolazak kroz skeniranje kao da ste okruženi s pola milijuna sićušnih dupina iz svakog kuta.

Rezultat skeniranja je 3D mapa vašeg tijela, do djelića milimetra, koja nalikuje današnjim magnetskim rezonancama, ali nastaje pri skoro sto puta većoj brzini.

Cilj je svesti trajanje skeniranja cijelog tijela na manje od 60 sekundi. Sad traje 60 do 90 minuta.

Midjourney razvija stroj u suradnji s proizvođačem ručnih ultrazvučnih uređaja Butterfly Network, s kojim su potpisali ugovor studenom 2025. godine, osiguravajući ekskluzivna prava na svoju tehnologiju ultrazvuka na čipu.

Projekt vodi Ahmad Abbas, Midjourneyjev voditelj projekata potrošačkog hardvera, koji se pridružio tvrtki krajem 2023. nakon rada na konzoli Vision Pro u Appleu.

Tijekom sljedećih 12 mjeseci Midjourney će fino ugađati svoje algoritme i Scanner, provodeći istraživanja i radeći na dizajnu hardvera druge generacije. Prvo toplice planiraju otvoriti u San Franciscu (SAD) sljedeće godine.

Trebaju dobiti odobrenje američke regulatorne agencije Food and Drug Administration glede dijagnostičkih mogućnosti stroja.

Prođe li sve kako treba, nadaju se proširiti na više gradova i pokrenuti treću generaciju stroja koja će koristiti prilagođene čipove za puno bolju kvalitetu slike.

Do 2031. bi trebali imati 50 tisuća skenera dostupnih u cijelom svijetu, piše Engadget.