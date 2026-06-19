Amerikanci sve više koriste umjetnu inteligenciju, ali su i sve skeptičniji prema njoj

To je porast u odnosu na 33 posto Amerikanaca koji su koristili AI chatbotove u ljeto 2024. Ali, tek mali dio njih (16 posto) vjeruje kako će AI imati pozitivan utjecaj na društvo.

Polovica odraslih Amerikanaca koristi robote za brbljanje temeljene na umjetnoj inteligenciji, a četvrtina ih koristi svakodnevno, prema novom istraživanju Pew Researcha.

OpenAI-jev ChatGPT je najpopularniji chatbot u SAD-u, s udjelom od 44 posto (deset posto više nego lani). Drugi najpopularniji chatbot je Googleov Gemini (24 posto), dok ostali chatbotovi zaostaju - Microsoft Copilot je uhvatio 17 posto, Meta AI 14 posto, xAI Grok osam posto, Anthropic Claude šest posto i Character.ai tri posto.

Pedeset i jedan posto odraslih u SAD-u kaže kako uopće ne koristi AI chatbotove, dok 25 posto kaže kako ih koristi nekoliko puta tjedno ili manje.

Gotovo četvrtina ispitanika kaže kako svakodnevno koristi chatbotove, uključujući osam posto onih koji ih koriste otprilike jednom dnevno, 12 posto onih koji ih koriste nekoliko puta dnevno i četiri posto onih koji ih koriste gotovo stalno.

Korištenje AI chatbota uvelike ovisi o dobi i prihodima

Među osobama u dobi od 18 do 29 godina, 66 posto koristi umjetnu inteligenciju. Postoci su sve niži u svakoj starijoj dobnoj skupini: 61 posto za one stare od 30 do 49 godina, 42 posto za kategoriju od 50 do 64 godine i 23 posto za 65 i starije.

Iako mlađi Amerikanci najviše koriste AI, ne gledaju na njega pozitivnije.

Zapravo, oni u dobi od 18 do 29 godina bili su najviše skeptični. Njih 48 posto reklo je kako će umjetna inteligencija imati negativan utjecaj na društvo u sljedećih 20 godina, dok 37 posto smatra kako će imati negativan utjecaj na njih osobno.

Usporedbe radi, 39 posto osoba u dobi od 30 do 49 godina kaže kako će umjetna inteligencija imati negativan utjecaj na društvo u sljedećih 20 godina, a 30 posto njih vjeruje kako će imati negativan utjecaj na njih osobno.

Oni stariji od 50 godina bili su najmanje skeptični prema umjetnoj inteligenciji - 37 posto očekuje negativan utjecaj na društvo, a 28 posto na njih osobno.

Što su prihodi veći, to je vjerojatnije kako će netko koristiti AI.

Dvije trećine ispitanika s višim prihodima koristi chatbotove. U kategoriji srednjih prihoda to čini njih 49 posto, a onih s nižim prihodima - 41 posto.

Zamjena za tražilice

Najpopularniji oblik korištenja AI chatbota je traženje informacija (42 posto), nakon čega slijede zadaci vezani uz posao. Nešto manje od 40 posto zaposlenih prijavilo je kako koristi umjetnu inteligenciju na svom poslu.

Tek 25 posto ispitanika koristi umjetnu inteligenciju za zabavu ili razonodu, a 24 posto njome izrađuju ili uređuju slike ili video zapise.

Petina koristi umjetnu inteligenciju za medicinske savjete, Isti postotak tim putem dobiva informacije o prehrani i fitnessu. Trinaest posto koristi AI 'za dobivanje vijesti', iako je nejasno što to točno znači.

Deset posto koristi AI 'za emocionalnu podršku ili savjet', četiri posto za druženje.