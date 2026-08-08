Stiga packa zbog braniteljskih mirovina: 'Za razliku od stranaka koje su sebi radile PR...'

Premijer Andrej Plenković spomenuo je da su ranije vlade napravile tri umanjenja u isplatama braniteljskih mirovina, koja će se eliminirati najnovijim izmjenama dvaju zakona
Premijer Andrej Plenković nalazi se zajedno s nekolicinom ministara u Metkoviću, gdje se održava tradicionalni Maraton lađa. Pritom je komentirao važna zbivanja u zemlji i inozemstvu, a jedno je najava povećanja braniteljskih mirovina.
Podsjetimo, Vlada je u javno savjetovanje poslala izmjene dvaju zakona kojima se definiraju načini izračuna i isplate mirovina braniteljima. Kako ih je više od 200.000, a mirovine primaju na najmanje tri različita načina, država je odlučila izjednačiti uvjete.
"Moramo stvari staviti u kontekst. Ispravljamo nepravde prema hrvatskim braniteljima. Sva umanjenja koja su propisale ranije vlade, su vraćanje stvari u situaciju kakva je trebala biti. Mi smo rekli da će Hrvatska, kad bude ekonomski snažnija i financijski stabilnija, riješiti sve te rupe i nedostatke. Prvi je riješen 2017., druge 2022.,a treći sad. Za razliku od nekih stranaka koje su sebi radile PR, a nisu sigurne je li Domovinski rat mit ili temelj hrvatske državnosti, mi smo poduzeli konkretne korake, a ne neka šlampava rješenja", rekao je Plenković.
Kad će rasti mirovine ostalih?
Medije je zanimalo i kad će porasti mirovine ostalih umirovljenika. Vrijednost sljedećeg usklađivanja mirovina trebala bi biti poznata krajem kolovoza, uz isplatu povećanih mirovina tijekom listopada. No, predsjednik Vlade se nije dotakao toga, već najavljenog ukidanja poreza na dohodak za mirovine.
"Vi znate da će se ukinuti porez na dohodak za mirovine, što će utjecati na 580.000 hrvatskih umirovljenika. Mi konstantno radimo na povećanju mirovina, od povećanja najnižih mirovina, obiteljskih, stalna usklađivanja i paketi pomoći u krizama. Mi idemo prema tome da prosječna mirovina do kraja mandata bude 800 eura uz dodatak. Mi idemo k tom cilju u skladu s mogućnostima, znajte da je za mirovine ove godine u proračunu predviđeno 10,2 milijarde eura. To znaju i vide Sindikat i Matica umirovljenika, a bitno je da vide i drugi", poručio je premijer.