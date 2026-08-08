Stiga packa zbog braniteljskih mirovina: 'Za razliku od stranaka koje su sebi radile PR...'

Premijer Andrej Plenković nalazi se zajedno s nekolicinom ministara u Metkoviću, gdje se održava tradicionalni Maraton lađa. Pritom je komentirao važna zbivanja u zemlji i inozemstvu, a jedno je najava povećanja braniteljskih mirovina.

Podsjetimo, Vlada je u javno savjetovanje poslala izmjene dvaju zakona kojima se definiraju načini izračuna i isplate mirovina braniteljima. Kako ih je više od 200.000, a mirovine primaju na najmanje tri različita načina, država je odlučila izjednačiti uvjete.

"Moramo stvari staviti u kontekst. Ispravljamo nepravde prema hrvatskim braniteljima. Sva umanjenja koja su propisale ranije vlade, su vraćanje stvari u situaciju kakva je trebala biti. Mi smo rekli da će Hrvatska, kad bude ekonomski snažnija i financijski stabilnija, riješiti sve te rupe i nedostatke. Prvi je riješen 2017., druge 2022.,a treći sad. Za razliku od nekih stranaka koje su sebi radile PR, a nisu sigurne je li Domovinski rat mit ili temelj hrvatske državnosti, mi smo poduzeli konkretne korake, a ne neka šlampava rješenja", rekao je Plenković.