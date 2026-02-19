Kontroverza zasjenila samit o AI-u: Gates naprasno otkazao gostovanje

Suosnivač Microsofta Bill Gates u posljednji je trenutak otkazao najavljeno glavno predavanje na međunarodnom AI Impact Summitu u New Delhiju jer se ponovno suočava s pitanjima o svojem odnosu s pokojnim financijašem Jeffreyjem Epsteinom, osuđenim seksualnim prijestupnikom. U međuvremenu, prvi veći indijski samit o umjetnoj inteligenciji je narušen organizacijskim propustima koji su šokirali sudionike zbog, kako su rekli, manjka planiranja indijske vlade

Gates je ranije ovog tjedna doputovao u Indiju, u kojoj njegova zaklada surađuje s vlastima na projektima primjene umjetne inteligencije u zdravstvu i razvoju. Bio je najavljen kao jedan od ključnih govornika, odmah nakon indijskog premijera Narendre Modija. Međutim, u četvrtak ujutro, svega nekoliko sati prije planiranog obraćanja, njegov je ured objavio da ipak neće nastupiti. 'Nakon pažljivog razmatranja i kako bi fokus ostao na glavnim prioritetima samita o AI-u, gospodin Gates neće održati svoje uvodno predavanje', poručila je Zaklada Gates u kratkom priopćenju. Odluka je uslijedila manje od 48 sati nakon što je ta organizacija potvrdila da će održati govor prema planu, piše Guardian.

Novi val kontroverzi zbog Epsteinovih dokumenata Iako zaklada nije izravno navela razloge povlačenja, odluka dolazi nakon objave dokumenata povezanih s Jeffreyjem Epsteinom krajem siječnja, a oni su ponovno otvorili pitanja o Gatesovu odnosu s njime. Sam Gates je ranije izjavio da 'žali' zbog poznanstva s Epsteinom. U nedavnom intervjuu za australski 9News rekao je: 'Žalim svaku minutu provedenu s njim', odbacivši pritom kao neistinite tvrdnje iz nacrta e-maila koji se pojavio u objavljenim dokumentima. Epstein je 2019. godine počinio samoubojstvo u zatvoru u New Yorku, u kojem je čekao suđenje zbog optužbi za trgovinu maloljetnicama radi seksualnog iskorištavanja. Već je 2008. priznao krivnju za kaznena djela povezana s prostitucijom, uključujući maloljetnu osobu, te je odslužio 13 mjeseci zatvorske kazne. Melinda French Gates, s kojom je Gates bio u braku do 2021. godine, izjavila je da su nedavne objave dokumenata ponovno otvorile 'vrlo bolna razdoblja' iz njihova života. 'Na ta pitanja trebaju odgovarati oni kojih se tiču, ne ja', rekla je u razgovoru za NPR.

Samit okuplja globalne političke i tehnološke lidere Zaklada Gates naglasila je da ostaje 'u potpunosti predana radu u Indiji' te da će je na samitu predstavljati Ankur Vora, voditelj njihova ureda za Afriku i Indiju. Svoj dolazak na samit otkazao je i čelnik Nvidije Jensen Huang, što je, uz Gatesa, dodatno otežalo organizaciju samita koji se predstavlja kao prvi veći forum o umjetnoj inteligenciji na globalnom jugu, gdje se Indija nastoji pozicionirati kao vodeći glas za regulaciju tehnologije u svijetu. AI Impact Sammit u New Delhiju okuplja niz političkih i tehnoloških lidera, među kojima su izvršni direktor OpenAI-a Sam Altman, čelnik Googlea Sundar Pichai, savjetnik Bijele kuće za umjetnu inteligenciju Sriram Krishnan, francuski predsjednik Emmanuel Macron i indijski poslovni magnat Mukesh Ambani. Među govornicima su i bivši britanski premijer Rishi Sunak te nekadašnji ministar financija George Osborne, danas povezan s OpenAI-em. Osborne je upozorio da države koje ne prihvate razvoj napredne umjetne inteligencije riskiraju gospodarsko zaostajanje, a Sunak je pozvao političke lidere da osobno preuzmu vodstvo u implementaciji AI tehnologija. Glavni tajnik UN-a António Guterres pritom je upozorio da razvoj umjetne inteligencije ne smije ostati 'u rukama nekolicine milijardera', pozvavši tehnološke kompanije da podrže globalni fond, vrijedan tri milijarde dolara, za osiguravanje ravnopravnog pristupa toj tehnologiji.