Deepfake pornografija na udaru: Britanska vlada najavila najstrože kazne

Ministri navode da bi se suzbijanje zlouporabe intimnih snimki trebalo tretirati jednako ozbiljno kao uklanjanje terorističkog sadržaja ili materijala sa seksualnim zlostavljanjem djece . Promjena se uvodi amandmanom na prijedlog zakona o kriminalu i policiji, a on je trenutačno u parlamentarnoj proceduri.

Prema novim mjerama, internetske platforme bit će zakonski obvezne ukloniti intimne fotografije i snimke objavljene bez pristanka u roku od 48 sati od zaprimanja prijave. Ako to ne učine, prijeti im kazna do 10 posto kvalificiranog globalnog prihoda , što za najveće platforme može iznositi milijarde funti ili čak zabranu pružanja usluga u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Britanski premijer Keir Starmer uputio je upozorenje tehnološkim kompanijama te poručio da vlada neće posustati u zaštiti žena i djevojaka od zlostavljanja na internetu.

Regulator Ofcom razmatra i plan prema kojem bi se intimne snimke bez pristanka tretirale na isti način kao materijali sa seksualnim zlostavljanjem djece. Takav sadržaj bio bi digitalno označen da bi se pri svakom ponovnom dijeljenju automatski uklanjao.

Vlada je također najavila objavu smjernica za internetske tvrtke o blokiranju 'problematičnih' stranica koje objavljuju takav sadržaj i djeluju izvan dosega zakona o sigurnosti na internetu.

Starmer je rekao da je vlada već poduzela 'hitne mjere protiv chatbotova i alata za 'razodijevanje'' generiranih pomoću umjetne inteligencije' te da sada ide korak dalje obvezujući kompanije na brzo uklanjanje svakog takvog sadržaja objavljenog bez pristanka osobe koja se pojavljuje u njemu. Ministrica tehnologije Liz Kendall izjavila je da je 'vrijeme u kojem su tehnološke tvrtke imale odriješene ruke završilo' te da nijedna žena ne bi smjela obilaziti više platformi i danima čekati uklanjanje sadržaja.

Oporbena ministrica za tehnologiju Julia Lopez ocijenila je da vlada reagira sa zakašnjenjem, navodeći da je sličan prijedlog ranije iznesen u Domu lordova bez potpore laburista.

Kontroverze s Grokom Elona Muska

Mjere dolaze nakon kontroverzi povezanih s alatom Grok na platformi X jer je omogućavao generiranje umjetnom inteligencijom stvorenih 'razodjevenih' prikaza osoba bez njihova pristanka. Izrada takvih intimnih snimki, uključujući seksualno eksplicitni deepfake sadržaj, ranije ovog mjeseca postala je kazneno djelo, a X je nakon snažnih reakcija javnosti ograničio funkcionalnost tog alata.

Dodatno je irski regulator za zaštitu podataka pokrenuo istragu na razini EU-a zbog mogućih povreda privatnosti povezanih s takvim sadržajem.

Ranije ovog tjedna premijer je najavio i šire pooštrenje regulacije društvenih mreža, uključujući zatvaranje pravne praznine da bi se uklonio nezakonit sadržaj generiran umjetnom inteligencijom. Downing Street provodi i konzultacije o mogućoj zabrani korištenja društvenih mreža za mlađe od 16 godina, po uzoru na australski model, uz najavu da će vlada biti spremna brzo djelovati ako takva mjera bude preporučena, piše Sky News.