Čovjekov najbolji prijatelj mogao bi pomoći u rješavanju jednog od najvećih misterija biologije

Istraživanje je provela međunarodna skupina znanstvenika u sklopu Projekta starenja pasa (Dog Aging Project) , a rezultati su objavljeni u časopisu The Journals of Gerontology. Kako su istaknuli, u njegovu središtu nalaze se metaboliti, male okom nevidljive molekule koje nastaju tijekom svakodnevnih procesa u organizmu, a predstavljaju svojevrsni zapis svega što se događa u našim stanicama.

Novo istraživanje pokazalo je da psi i ljudi dijele iznenađujuće slične biološke obrasce povezane s dugovječnošću. Znanstvenici su otkrili da iste kemijske molekule koje kod ljudi mogu predvidjeti dulji ili kraći životni vijek imaju gotovo identičnu ulogu i kod pasa. Ovo otkriće otvara novu perspektivu u istraživanju starenja te potvrđuje da bi čovjekov najbolji prijatelj mogao postati i jedan od najvažnijih saveznika u potrazi za zdravijim i duljim životom.

Znanstvenici već godinama proučavaju mogu li upravo ti kemijski spojevi otkriti tko će starjeti zdravije i živjeti dulje. Sada se pokazalo da se isti obrasci pojavljuju i kod pasa.

'Molekule koje povećavaju ili smanjuju rizik od prerane smrti kod pasa vrlo su slične onima koje nalazimo kod ljudi', kaže veterinarska znanstvenica, dr. Kate Creevy te dodaje kako to sugerira da dvije vrste dijele ključne mehanizme starenja unatoč milijunima godina odvojenog evolucijskog razvoja.

Biološki otisak prsta starenja

Kako bi otkrili te obrasce, istraživači nisu tražili jednu 'molekulu dugovječnosti', već su analizirali tisuće metabolita odjednom. Umjesto pojedinačnih kemijskih spojeva, tražili su karakteristične kombinacije koje se pojavljuju kod životinja koje žive dulje ili kraće od prosjeka. Znanstvenici takve obrasce uspoređuju s otiskom prsta, jedinstvenim biološkim potpisom koji može otkriti mnogo toga o zdravstvenom stanju organizma.

'Često nije važna jedna molekula, već cijeli uzorak koji nam govori što se događa u stanicama', objašnjava Creevy.

Takvi obrasci poznati su kao biomarkeri. Oni sami po sebi ne uzrokuju starenje, ali mogu pružiti važne tragove o procesima koji stoje iza njega, poput metabolizma, kronične upale ili sposobnosti stanica da se nose sa stresom.

Psi i ljudi stare na sličan način

Kako bi provjerili vrijede li isti obrasci i za ljude, istraživači su usporedili rezultate s pet velikih međunarodnih studija koje su proučavale povezanost metabolita i smrtnosti kod ljudi te ostali iznenađeni rezultatima.

U svim analizama pojavili su se gotovo isti metabolički signali povezani s duljim ili kraćim životnim vijekom, što je jedan od najsnažnijih dokaza dosad da psi i ljudi dijele temeljne biološke mehanizme starenja.

Takvo preklapanje jako je važno jer znanstvenici o ljudskom starenju znaju mnogo više nego o psećem, no ako obje vrste koriste iste biološke puteve, spoznaje o jednima mogu pomoći u razumijevanju drugih.

Zašto su psi idealni za proučavanje starenja?

Za razliku od laboratorijskih životinja, psi s ljudima dijele svakodnevni život. Žive u istom okolišu, jedu sličnu hranu, izloženi su sličnim zagađivačima i često imaju usporedive razine fizičke aktivnosti. Drugim riječima, njihovo starenje odvija se u uvjetima koji mnogo više nalikuju ljudskima nego što je to slučaj kod laboratorijskih miševa.

Osim toga, psi znatno brže stare. Dok ljudi u prosjeku žive sedam ili osam desetljeća, prosječan životni vijek psa iznosi tek 12 do 13 godina, a to istraživačima omogućuje da procese koji kod ljudi traju desetljećima promatraju u mnogo kraćem vremenu.

'Jedna od najvećih prednosti pasa jest to što njihov način života vrlo vjerno odražava način života njihovih vlasnika', kaže Creevy.

Iako istraživanje još ne nudi recept za dulji život, znanstvenici vjeruju da bi moglo pomoći u otkrivanju bioloških procesa koji ubrzavaju ili usporavaju starenje. Dugoročni cilj nije samo produžiti životni vijek, već povećati broj zdravih godina života – i kod ljudi i kod pasa.

Za sada je poruka istraživača prilično jednostavna: ono što je dobro za ljude vjerojatno je dobro i za njihove četveronožne prijatelje. Zdrava prehrana, održavanje primjerene tjelesne težine, redovita aktivnost i očuvanje mentalnog zdravlja i dalje ostaju među najvažnijim čimbenicima zdravog starenja.

A zahvaljujući novim otkrićima psi bi nam uskoro mogli pomoći da još bolje razumijemo zašto neki organizmi stare sporije od drugih, ali i kako bismo jednog dana možda mogli usporiti taj proces.