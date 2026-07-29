Nova američka svemirska letjelica s dvije robotske ruke servisira satelite, no mogla bi imati i vojnu ulogu

Northrop Grumman lansirao je svoje prvo robotsko vozilo za svemirske misije (MRV), opremljeno s dvije robotske ruke za pregled, popravak, punjenje gorivom i premještanje satelita koji već rade u orbiti.

Letjelica također nosi tri modula za proširenje misije (MEP) koji mogu produžiti operativni vijek satelita za do osam godina nakon instalacije. Iako je predstavljena kao komercijalna servisna platforma, njezina sposobnost za rad s drugim satelitima već je otvorila pitanja o mogućoj vojnoj primjeni.

MRV je lansiran na raketi SpaceX-a Falcon 9 s Cape Canaverala (SAD), noseći MEP-ove namijenjene komercijalnim satelitima kojima upravljaju australski Optus i luksemburški SES. Northrop Grumman kaže da može pregledavati satelite, instalirati module za produljenje vijeka trajanja, vući letjelicu između orbitalnih pozicija i pomagati u čišćenju krhotina koje kruže oko Zemlje.

Dvije robotske ruke omogućuju vozilu manevriranje izuzetno blizu drugih satelita i bez oslanjanja na izravan fizički kontakt.

Odgovor Kinezima

Sustav robotske ruke razvijen je u sklopu programa Robotičko servisiranje geostacionarnih satelita (Robotic Servicing of Geosynchronous Satellites) koji vodi DARPA (agencija Ministarstva obrane odgovorna za razvoj novih tehnologija za vojsku SAD-a) s United States Naval Research Laboratory. Budući da te mogućnosti omogućuju precizno kretanje oko svemirske letjelice, buduća verzija mogla bi onesposobiti neprijateljske satelite.

Dužnosnici Svemirskih snaga Sjedinjenih Država više su puta tvrdili da suparničke nacije već posjeduju satelite sposobne za približavanje i interakciju s drugim svemirskim letjelicama u orbiti, a kao primjer je istaknut kineski satelit Shi Jian 21, opremljen robotskom rukom za hvatanje.

Također su upozorili da bi sateliti u neposrednoj blizini mogli prikupljati obavještajne podatke, elektronički ometati, oštetiti komponente svemirske letjelice ili namjerno pomaknuti drugi satelit iz dodijeljene orbite. Te razvojne sposobnosti potaknule su Svemirske snage na proširivanje fokusa s tradicionalnih svemirskih operacija na orbitalno ratovanje.

Postrojba Space Delta 9 usavršava taktike za obrambene i ofenzivne misije u orbiti kako se te prijetnje nastavljaju razvijati, a vojska također planira veće svemirske obrambene mreže pomoću predložene arhitekture raketne obrane Zlatna kupola. Kongresni ured za proračun procjenjuje da bi taj koncept mogao zahtijevati oko 7800 svemirskih presretača, piše Tech Radar.