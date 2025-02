Bezosov Blue Origin lansirao šestero turista do ruba svemira

Blue Origin, tvrtka za istraživanje i svemirski turizam milijardera Jeffa Bezosa, šefa Amazona, lansirala je šestero turista na izlet do ruba svemira (stotinu kilometara iznad površine Zemlje) i natrag. Deseta je to misija s posadom u sklopu programa New Shepard, koja je dosad poslala 52 ljudi iznad Kármánove linije, međunarodno priznate granice svemira. Posada nekoliko minuta provede i u bestežinskom stanju prije no što se letjelica vrati uz pomoć padobrana

Posljednja misija, nazvana NS-30, ujedno je i 30. let New Sheparda, rakete koja se sastoji od višekratno upotrebljivog pojačivača i kapsule. Raketa je poletjela s lansirne lokacije Corn Ranch u Teksasu, poznate i kao Launch Site One. Misija nastavlja niz uspješnih letova tvrtke, nakon što su u studenome prošle godine lansirali 47. osobu u svemir. Na tom je letu bilo šest putnika, uključujući Tushara Shaha, partnera u njujorškom hedge fondu, medijsku poduzetnicu i fizičarku Elaine Chia Hyde te španjolskog televizijskog voditelja Jesúsa Calleju. Među posadom su bili i dr. Richard Scott, izvršni direktor najveće svjetske grupe za plodnost, te neimenovana osoba s prezimenom Wilson. NS-30 liftoff! 🚀 pic.twitter.com/6lcKhc0Rt8 — Blue Origin (@blueorigin) February 25, 2025 Nakon lansiranja u suborbitalni prostor, letjelica NS-30 ostala je tamo s članovima posade oko sedam minuta. Booster vozila viđen je kako dotiče teksašku pustinju sedam minuta nakon polijetanja. Tri minute nakon dodira, kapsula leta viđena je kako se vraća na tlo. NS-30 booster touchdown! pic.twitter.com/OcfRekvjvO — Blue Origin (@blueorigin) February 25, 2025 Novi letovi Shepherda daju putnicima iskustvo bestežinskog stanja tijekom leta, kao i pogled na Zemlju u pozadini mraka svemira. Svaki let traje oko 10-12 minuta, od polijetanja do dodira s kapsulom. Cijena sjedala na Blue Originovim letovima nije javno poznata, iako neki putnici nisu morali platiti. Na primjer, Austin Litteral osvojio je ranije svoje mjesto na devetoj misiji putem nagradne igre. S druge strane, konkurentska tvrtka Virgin Galactic prodaje karte po cijeni od 600.000 dolara, dok 'svemirski baloni', poput onih tvrtke Space Perspective, naplaćuju oko 150.000 dolara po osobi za putovanja koja ne dosežu Kármánovu liniju. Leave gravity behind ✨ pic.twitter.com/3iPdOf6qLh — Blue Origin (@blueorigin) February 26, 2025 Visoke cijene razlog su zašto su putnici ovakvih letova uglavnom bogati i utjecajni pojedinci. Među Blue Originovim putnicima nalaze se i poznate osobe, poput kćeri Alana Sheparda, po kojem je raketa nazvana, te pionirke zrakoplovstva Wally Funk. Prva testna raketa lansirana je 2006. godine, a prvi let s posadom – u kojemu je bio i osnivač tvrtke Jeff Bezos – uzletjela je u kolovozu 2021. godine. Bezos je na prvom letu bio s Wally Funk, svojim bratom Markom Bezosom te Oliverom Daemenom, sinom direktora privatne investicijske tvrtke. Jedan od najpoznatijih trenutaka Blue Origina bio je let Williama Shatnera, legendarnog kapetana Kirka iz 'Zvjezdanih staza'. Shatner je postao najstarija osoba u svemiru s 90 godina, nadmašivši prethodni rekord koji je držala Wally Funk. Daemen je bio najmlađa osoba u svemiru. vezane vijesti NEVJEROJATAN PRIZOR Spektakl na nebu ovog petka: Ne propustite rijedak astronomski događaj

