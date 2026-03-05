SPORNA SITUACIJA

Igrači Hajduka i Rijeke su kod penala utrčali prerano: Evo zašto nije ponovljen

N.M.

05.03.2026 u 06:31

Penal Fruka
Penal Fruka Izvor: Screenshot / Autor: MAXSport
Hajduk je dvaput vodio na Rujevici, ali je Rijeka na kraju slavila s 3:2 i plasirala se u polufinale SuperSport hrvatskog nogometnog kupa, postigavši posljednja dva pogotka u 19. i 20. minuti sučevog dodatka.

Rokas Pukštas je u 25. minuti postigao pogodak za vodstvo Hajduka. Rijeka je izjednačila u 57. minuti, a uspješan izvođač kaznenog udarca bio je Tiago Dantas. U petoj minuti sučevog dodatka Roko Brajković je pogodio za novo vodstvo Hajduka. Preokret i plasman Rijeci donijeli su Toni Fruk pogotkom u 19. minuti dodatka te Gabrijel Rukavina koji je postigao pogodak u 20. minuti dodanog vremena.

Hajduk je do posljednje minute predviđenog dodatka bio polufinalist, a onda je došao novi zaplet i nevjerojatan rasplet. Ante Matej Jurić je udaren po nozi u kaznenom prostoru Hajduka, a prekršaj je skrivio Raci. Nakon pregleda snimke Kolarić je pokazao na bijelu točku.

Toni Fruk je preuzeo ulogu izvođača. Toni Silić je pogodio stranu i obranio njegov udarac, ali je Fruk prvi bio na odbijenoj lopti i glavom ju poslao u mrežu za izjednačenje na 2:2.

Mnogi su se kod kaznenog udarca Fruka pitali treba li se ponoviti, jer su igrači Rijeke i Hajduka ranije utrčali. No, pravila nalažu da to nije slučaj.

Pravila nogometne igre
Pravila nogometne igre Izvor: Screenshot / Autor: IFAB

Naime, prema pravilima nogometne igre u slučaju da obrambeni igrač i napadač oboje ranije uđu u kazneni prostor bez da ijedan utječe na akciju, kazneni udarac se ne ponavlja nakon promašaja. S obzirom na to da se lopta nakon promašaja odbila Fruku, nije bilo potrebe za ponavljanjem.

Rijeka - Hajduk 3:2 (sažetak, 1/4 finala SHNK-a) Izvor: tportal.hr / Autor: MAXSport/Croatel

Sažeci Hrvatske nogometne lige

tportal
