Igrači Hajduka i Rijeke su kod penala utrčali prerano: Evo zašto nije ponovljen

Rokas Pukštas je u 25. minuti postigao pogodak za vodstvo Hajduka. Rijeka je izjednačila u 57. minuti, a uspješan izvođač kaznenog udarca bio je Tiago Dantas . U petoj minuti sučevog dodatka Roko Brajković je pogodio za novo vodstvo Hajduka. Preokret i plasman Rijeci donijeli su Toni Fruk pogotkom u 19. minuti dodatka te Gabrijel Rukavina koji je postigao pogodak u 20. minuti dodanog vremena.

Hajduk je do posljednje minute predviđenog dodatka bio polufinalist, a onda je došao novi zaplet i nevjerojatan rasplet. Ante Matej Jurić je udaren po nozi u kaznenom prostoru Hajduka, a prekršaj je skrivio Raci. Nakon pregleda snimke Kolarić je pokazao na bijelu točku.

Toni Fruk je preuzeo ulogu izvođača. Toni Silić je pogodio stranu i obranio njegov udarac, ali je Fruk prvi bio na odbijenoj lopti i glavom ju poslao u mrežu za izjednačenje na 2:2.

Mnogi su se kod kaznenog udarca Fruka pitali treba li se ponoviti, jer su igrači Rijeke i Hajduka ranije utrčali. No, pravila nalažu da to nije slučaj.