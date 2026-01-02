Više od 200.000 radnih mjesta u Europi na udaru u jednom od ključnih sektora

Na udaru bi se najprije mogle naći središnje službe banaka – od administrativnih i operativnih poslova u pozadini sustava do funkcija vezanih uz rizike i regulativu – jer banke ondje prepoznaju najveće mogućnosti za automatizaciju i povećanje učinkovitosti, piše Financial Times .

Prema njihovoj analizi, europske banke mogle bi do 2030. godine smanjiti broj zaposlenih za oko 10 posto, nastojeći ostvariti uštede koje obećavaju AI tehnologije te ubrzana digitalizacija poslovanja. Istraživanje je obuhvatilo 35 velikih banaka koje zajedno zapošljavaju oko 2,12 milijuna ljudi, što znači da bi takav rez podrazumijevao približno 212.000 izgubljenih radnih mjesta.

'Mnoge banke već govore o dobitcima u učinkovitosti od oko 30 posto zahvaljujući umjetnoj inteligenciji i daljnjoj digitalizaciji', navode analitičari Morgan Stanleyja. Istodobno, europske banke nalaze se pod snažnim pritiskom investitora da smanje troškove i poboljšaju povrat na kapital, koji godinama zaostaje za onim američkih konkurenata.

Neke banke već otvoreno povezuju AI s restrukturiranjem. Nizozemska banka ABN Amro najavila je u studenome da će do 2028. godine smanjiti broj zaposlenih za oko petinu, dok je glavni izvršni direktor francuske Société Générale, Slawomir Krupa, u ožujku poručio da 'ništa nije sveto' u nastojanju da se snizi visoka troškovna baza banke.

Prema Morgan Stanleyju, umjetna inteligencija bankama nudi novu priliku za poboljšanje omjera troškova i prihoda – ključnog pokazatelja učinkovitosti koji pomno prate ulagači – u trenutku kada su se tradicionalne mjere štednje uglavnom iscrpile. Analiza upozorava da bi digitalizacija i šira primjena AI-ja mogle snažno promijeniti europski bankarski krajolik, osobito kod banaka usmjerenih na građane te u zemljama poput Francuske i Njemačke, gdje su troškovi poslovanja i dalje relativno visoki.

Strah se širi i na druge industrije

Strah od gubitka radnih mjesta zbog umjetne inteligencije već se proširio i na druge industrije, a bankarstvo nije iznimka. Na potencijalne promjene upozoravaju i analitičari UBS-a, koji navode da je banka već počela koristiti AI za stvaranje digitalnih avatara svojih analitičara, koji klijentima šalju video poruke.

Jason Napier, voditelj istraživanja europskog bankarskog sektora u UBS-u, ističe da se promjene već vide u reviziji, pravu i savjetovanju, ali da banke još nisu ostvarile znatna poboljšanja učinkovitosti. 'Troškovne strukture su i dalje velike, a ovi novi, snažni alati tek trebaju biti u potpunosti implementirani', rekao je Napier, dodavši da bi skeptici trebali detaljnije istražiti tehnologije koje su već danas dostupne.

Prema upućenim izvorima, UBS je u proteklim mjesecima poslao svojih 250 menadžera na AI 'leadership summit' na Oxford University.

No ne dijele svi bankari entuzijazam za ubrzano uvođenje umjetne inteligencije. Conor Hillery, suizvršni direktor JPMorgan Chasea za Europu, Bliski istok i Afriku, upozorio je da trebamo biti oprezni. 'U ovom naletu uzbuđenja oko AI-ja moramo paziti da se ne izgubi razumijevanje osnovnih bankarskih principa', rekao je.

Dodao je kako JPMorgan nastoji pronaći ravnotežu između korištenja AI-ja za ubrzavanje rutinskih zadataka i osiguravanja da se mlađi zaposlenici i dalje temeljito educiraju o ključnim vještinama, poput izrade modela novčanih tokova ili izračuna omjera cijene i zarade. 'U suprotnom, stvaramo velik problem za budućnost', upozorio je Hillery.