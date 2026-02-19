Macron kritizirao društvene mreže i Big Tech: 'Sloboda govora je čista besmislica'

Francuski predsjednik Emmanuel Macron oštro je kritizirao društvene mreže i tehnološke kompanije, poručivši da se pozivanje na slobodu govora ne može koristiti kao izgovor za netransparentne algoritme koji oblikuju javni prostor
Govoreći tijekom rasprave o sveučilišnoj suradnji Francuske i Indije, Macron je upozorio na rastući utjecaj digitalnih platformi i sustava umjetne inteligencije, optuživši ih za nedostatak transparentnosti i demokratske odgovornosti. 'Neki tvrde da brane slobodu govora. Mi smo za slobodne algoritme, potpuno transparentne', rekao je Macron. 'Sloboda govora je čista besmislica ako nitko ne zna kako ste vođeni kroz taj sustav.'
Francuski predsjednik naglasio je da algoritmi nikada nisu neutralni te da njihov utjecaj na društvo postaje sve snažniji, prenosi Politico.
'Algoritmi su pristrani, to znamo. Kada govorimo o društvenim mrežama, njihov je utjecaj ogroman. Ako nemamo pojma kako su algoritmi napravljeni, kako se testiraju i kamo nas usmjeravaju, demokratske posljedice mogu biti vrlo ozbiljne', upozorio je. Macron već dulje vrijeme zagovara strožu regulaciju digitalnih platformi, posebno kada je riječ o transparentnosti načina na koji se sadržaj preporučuje korisnicima.
Transatlantski sukob oko regulacije
Njegove izjave dolaze u trenutku sve jačeg političkog sukoba između Europe i Sjedinjenih Država oko regulacije tehnološkog sektora.
Administracija američkog predsjednika Donalda Trumpa često opisuje europske digitalne propise kao prijetnju američkom shvaćanju slobode govora. Bruxelles, s druge strane, posljednjih godina gradi regulatorni okvir kojim nastoji ograničiti moć velikih tehnoloških kompanija zakonima poput Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), Akta o digitalnim uslugama (DSA) i Akta o digitalnim tržištima (DMA).
Američki dužnosnici i dio tehnološke industrije tvrde da europska pravila moderiranja sadržaja predstavljaju oblik cenzure, a europski čelnici ističu da su takve mjere nužne kako bi se suzbili ilegalni sadržaj i zloupotrebe platformi.
Macron je ponovno apelirao na potrebu ograničavanja pristupa društvenim mrežama mlađim korisnicima, što posljednjih mjeseci dobiva sve veću političku podršku u Europi. Podsjetimo, Australija je lani u prosincu prva uvela zabranu korištenja društvenih mreža djeci ispod 16 godina.
Rasprava o zaštiti djece na internetu intenzivirala se nakon toga diljem EU-a, a pojedine države već razmatraju stroža pravila za dobnu provjeru i korištenje društvenih mreža.