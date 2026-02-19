Macron kritizirao društvene mreže i Big Tech: 'Sloboda govora je čista besmislica'

Govoreći tijekom rasprave o sveučilišnoj suradnji Francuske i Indije, Macron je upozorio na rastući utjecaj digitalnih platformi i sustava umjetne inteligencije, optuživši ih za nedostatak transparentnosti i demokratske odgovornosti. 'Neki tvrde da brane slobodu govora. Mi smo za slobodne algoritme, potpuno transparentne', rekao je Macron. 'Sloboda govora je čista besmislica ako nitko ne zna kako ste vođeni kroz taj sustav.'

Francuski predsjednik naglasio je da algoritmi nikada nisu neutralni te da njihov utjecaj na društvo postaje sve snažniji, prenosi Politico.

'Algoritmi su pristrani, to znamo. Kada govorimo o društvenim mrežama, njihov je utjecaj ogroman. Ako nemamo pojma kako su algoritmi napravljeni, kako se testiraju i kamo nas usmjeravaju, demokratske posljedice mogu biti vrlo ozbiljne', upozorio je. Macron već dulje vrijeme zagovara strožu regulaciju digitalnih platformi, posebno kada je riječ o transparentnosti načina na koji se sadržaj preporučuje korisnicima.