Modrić i Milan možda ispustili Scudetto, a Talijani iznenađeni Baturinom: Evo što pišu

Rossoneri su ostali na drugom mjestu ljestvice, ali sada za vodećim Interom zaostaju sedam bodova, dok je Como velikim bodom na San Siru skočio na šestu poziciju i dodatno potvrdio da ove sezone zna zagorčati život favoritima.

Gosti su poveli u 32. minuti pogotkom Nice Paza i minimalnu prednost držali sve do 64. minute, kada je Milan izjednačio nakon duge lopte Ardonja Jasharija i pogrešne procjene vratara Coma. Rafael Leao bio je najbrži, stigao do lopte i bez problema pogodio praznu mrežu. Do kraja susreta obje su momčadi pokušavale doći do pobjede, ali rezultat se više nije mijenjao pa je dvoboj zaključen podjelom bodova.

U priči koja se nakon utakmice vrtjela oko propuštene prilike Milana i čvrstog Coma, posebno zanimljiv detalj dolazi iz talijanskih reakcija na nastup Martina Baturine. Hrvatski veznjak večeras je ponovno bio pod povećalom, a većina talijanskih izvora istaknula ga je među 'pozitivcima'.

FantaMaster ga je smjestio među ‘TOP’ igrače utakmice i ocijenio s 6,5, uz naglasak da je bio među onima koji su u teškom gostovanju ostavili najbolji dojam. S druge strane, CalcioMercato.it i CalcioNews24 ostali su u umjerenijem tonu, ali su potvrdili solidnu partiju ocjenom 6, što se u talijanskim medijima često čita kao jasna poruka da je odradio posao bez većih pogrešaka.

Najzvučniju formulaciju ponudio je Fanpage u live izvještaju, izdvojivši Baturinin trenutak koji je na tribinama San Sira izazvao nelagodu i uzbuđenje: ‘Baturina spaventa San Siro, palla sull'esterno della rete’. U prijevodu, Baturina je ‘preplašio’ San Siro, a lopta je završila na vanjskom dijelu mreže, što najbolje opisuje koliko je malo nedostajalo da se večer pretvori u potpuno drugačiju priču.