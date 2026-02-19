serie A

Modrić i Milan možda ispustili Scudetto, a Talijani iznenađeni Baturinom: Evo što pišu

S.Č.

19.02.2026 u 02:36

Baturina i Modrić
Baturina i Modrić Izvor: Profimedia / Autor: STUDIO FOTOGRAFICO BUZZI SRL / imago sportfotodienst / Profimedia
Bionic
Reading

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Sponzor rubrike

Milan je u zaostaloj utakmici 24. kola Serie A protiv Coma odigrao 1:1 i tim remijem možda ispustio jednu od posljednjih prilika da ozbiljnije pritisne Inter u utrci za Scudetto.

Rossoneri su ostali na drugom mjestu ljestvice, ali sada za vodećim Interom zaostaju sedam bodova, dok je Como velikim bodom na San Siru skočio na šestu poziciju i dodatno potvrdio da ove sezone zna zagorčati život favoritima.

Gosti su poveli u 32. minuti pogotkom Nice Paza i minimalnu prednost držali sve do 64. minute, kada je Milan izjednačio nakon duge lopte Ardonja Jasharija i pogrešne procjene vratara Coma. Rafael Leao bio je najbrži, stigao do lopte i bez problema pogodio praznu mrežu. Do kraja susreta obje su momčadi pokušavale doći do pobjede, ali rezultat se više nije mijenjao pa je dvoboj zaključen podjelom bodova.

U priči koja se nakon utakmice vrtjela oko propuštene prilike Milana i čvrstog Coma, posebno zanimljiv detalj dolazi iz talijanskih reakcija na nastup Martina Baturine. Hrvatski veznjak večeras je ponovno bio pod povećalom, a većina talijanskih izvora istaknula ga je među 'pozitivcima'.

FantaMaster ga je smjestio među ‘TOP’ igrače utakmice i ocijenio s 6,5, uz naglasak da je bio među onima koji su u teškom gostovanju ostavili najbolji dojam. S druge strane, CalcioMercato.it i CalcioNews24 ostali su u umjerenijem tonu, ali su potvrdili solidnu partiju ocjenom 6, što se u talijanskim medijima često čita kao jasna poruka da je odradio posao bez većih pogrešaka.

Najzvučniju formulaciju ponudio je Fanpage u live izvještaju, izdvojivši Baturinin trenutak koji je na tribinama San Sira izazvao nelagodu i uzbuđenje: ‘Baturina spaventa San Siro, palla sull'esterno della rete’. U prijevodu, Baturina je ‘preplašio’ San Siro, a lopta je završila na vanjskom dijelu mreže, što najbolje opisuje koliko je malo nedostajalo da se večer pretvori u potpuno drugačiju priču.

vezane vijesti

Sažeci Hrvatske nogometne lige

preporučujemo

Pratite nas na društvenim mrežama

Najbitnije od bitnog

Newsletter tportala donosi tjedni pregled najbitnijih vijesti

tportal
kakve riječi

kakve riječi

Bio je nadomak senzacije protiv Milana, a onda se poklonio Modriću: Evo što je rekla legenda
serie A

serie A

Kiks koji može koštati naslova: Evo što je portal blizak Milanu napisao o Modrićevoj igri
serie A

serie A

Modrić i Milan možda ispustili Scudetto, a Talijani iznenađeni Baturinom: Evo što pišu

najpopularnije

Još vijesti