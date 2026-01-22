Što stoji u pozadini priče o Grenlandu: Rusi mogu likovati, čekali su ovo 80 godina

ŠOK TERAPIJA U DAVOSU

Tonči Tadić, Đana Luša, Miro Kovač
Tonči Tadić, Đana Luša, Miro Kovač
Davos je i ove godine poslužio kao pozornica za Trumpovu geopolitiku. No, za razliku od ranijih istupa, američki predsjednik ovaj je put o Grenlandu govorio bez otvorenih prijetnji carinama europskim državama koje su se protivile njegovim planovima. Umjesto toga, najavio je mogućnost dogovora

Dodatnu je pozornost privukla ideja osnivanja „Odbora za mir”, u koji je pozvana i Hrvatska. Pitanje koje se nametnulo jest znači li to promjenu kursa ili samo novu taktiku.

U emisiji Otvoreno HRT-a njegove su poruke analizirali Miro Kovač, Đana Luša i Tonči Tadić.

Tadić smatra da se u pozadini priče o Grenlandu krije ozbiljniji problem – zahlađenje odnosa Europe i SAD-a. Podsjetio je da u američkoj Strategiji nacionalne sigurnosti Europa više nije definirana kao partner. „Stabilnost EU-a i stabilnost atlantskog prostora se temeljila na partnerstvu Europe i Amerike. Rusi mogu likovati jer već 80 godina sanjaju o tome da će se stvoriti podjela između Europe i SAD-a – i sad su to konačno doživjeli.”

Viktor Orban iznio crne prognoze za Europu Izvor: tportal.hr / Autor: Neven Bučević

'Trump se ponaša kao don Corleone'

Ističe i da je Washington sve svoje sigurnosne ciljeve mogao ostvariti kroz postojeći sporazum s Danskom. „Ovo čitavo zatezanje sukoba između EU i SAD-a se temeljilo na nečemu posve drugom. Na jednoj potpuno neprihvatljivoj Trumpovoj ideji aneksije Grenlanda s čime je zapravo posredno dao opravdanje ruskoj aneksiji ukrajinskog teritorija. To je ono što je za EU ovdje bilo neprihvatljivo.”

Podsjeća kako je u doba Hladnog rata na Grenlandu bilo 15.000 američkih vojnika i desetak baza, dok ih je danas tek oko 150. „Nitko ne spori da je SAD vojna sila, ali to ne znači da se moraš ponašati kao Don Vito Corleone nego kao partner i prijatelj.”

Luša: Trump se izrugivao

Luša u Trumpovu nastupu prepoznaje obrazac koji naziva ‘trumpizmom’ – spoj personalizirane diplomacije, demonstracije moći i pragmatizma. „Trump ističe tu personaliziranu diplomaciju i činjenicu da jednostavno bazira svoju politiku na svojim pregovaračkim sposobnostima i na činjenici da moć drži u svojim rukama.”

Dodaje da je u istom govoru isticao američku nadmoć, brkao Island i Grenland te se izrugivao Emmanuelu Macronu i Marku Carneyu.

„To je nadmoćan stav i jasna politička poruka, ali s druge strane pokazao je pragmatičnost u vanjskopolitičkom djelovanju – jer kad je vidio da od nekih ciljeva s kojima je došao da ih ne može realizirati u mjeri u kojoj je zamislio, onda je odlučio dogovoriti sa glavnim tajnikom NATO-a jedan novi oblik suradnje, a s kojima nije odstupio od svojih početnih ciljeva.”

Procurio Trumpov plan: Ove četiri države želi odvojiti od EU-a Izvor: EPA / Autor: EPA/Montaža: Neven Bučević

Kovač: Trumpov stil je šok terapija

Kovač pak smatra da je riječ o prepoznatljivom pregovaračkom stilu koji mnogi još uvijek pogrešno čitaju. „Ja se još uvijek čudim toj histeriji oko njegovog stila. Mi znamo kakav je njegov stil – to je stil šok terapije. To je čak rekao predsjednik zastupničkog doma Mike Johnson. Udariš, ponižavaš, etiketiraš – tražiš koliko god možeš tražiti i na kraju dobiješ ono što možeš dobiti.”

Primjećuje i simboliku toga što su Friedrich Merz, Ursula von der Leyen i Emmanuel Macron napustili Davos prije njegova govora.

„Neki ljudi su ga sada izbjegavali i napuštali Davos. Kada glavni šef osjeti da gubi pozornost nekih ljudi nije mu drago. Očito je da se ide prema jednom kompromisu, ako se može vjerovati nagađanjima u tisku, a to je taj britanski model na Cipru – da se napravi više vojnih baza na Grenlandu i da amerikanci na kraju imaju suverenitet nad tim bazama. Znači da teritorij tih baza bude teritorij SAD-a.”

