Što stoji u pozadini priče o Grenlandu: Rusi mogu likovati, čekali su ovo 80 godina

Davos je i ove godine poslužio kao pozornica za Trumpovu geopolitiku. No, za razliku od ranijih istupa, američki predsjednik ovaj je put o Grenlandu govorio bez otvorenih prijetnji carinama europskim državama koje su se protivile njegovim planovima. Umjesto toga, najavio je mogućnost dogovora

Dodatnu je pozornost privukla ideja osnivanja „Odbora za mir”, u koji je pozvana i Hrvatska. Pitanje koje se nametnulo jest znači li to promjenu kursa ili samo novu taktiku. U emisiji Otvoreno HRT-a njegove su poruke analizirali Miro Kovač, Đana Luša i Tonči Tadić. Tadić smatra da se u pozadini priče o Grenlandu krije ozbiljniji problem – zahlađenje odnosa Europe i SAD-a. Podsjetio je da u američkoj Strategiji nacionalne sigurnosti Europa više nije definirana kao partner. „Stabilnost EU-a i stabilnost atlantskog prostora se temeljila na partnerstvu Europe i Amerike. Rusi mogu likovati jer već 80 godina sanjaju o tome da će se stvoriti podjela između Europe i SAD-a – i sad su to konačno doživjeli.”

'Trump se ponaša kao don Corleone' Ističe i da je Washington sve svoje sigurnosne ciljeve mogao ostvariti kroz postojeći sporazum s Danskom. „Ovo čitavo zatezanje sukoba između EU i SAD-a se temeljilo na nečemu posve drugom. Na jednoj potpuno neprihvatljivoj Trumpovoj ideji aneksije Grenlanda s čime je zapravo posredno dao opravdanje ruskoj aneksiji ukrajinskog teritorija. To je ono što je za EU ovdje bilo neprihvatljivo.” Podsjeća kako je u doba Hladnog rata na Grenlandu bilo 15.000 američkih vojnika i desetak baza, dok ih je danas tek oko 150. „Nitko ne spori da je SAD vojna sila, ali to ne znači da se moraš ponašati kao Don Vito Corleone nego kao partner i prijatelj.”

Luša: Trump se izrugivao Luša u Trumpovu nastupu prepoznaje obrazac koji naziva ‘trumpizmom’ – spoj personalizirane diplomacije, demonstracije moći i pragmatizma. „Trump ističe tu personaliziranu diplomaciju i činjenicu da jednostavno bazira svoju politiku na svojim pregovaračkim sposobnostima i na činjenici da moć drži u svojim rukama.” Dodaje da je u istom govoru isticao američku nadmoć, brkao Island i Grenland te se izrugivao Emmanuelu Macronu i Marku Carneyu. „To je nadmoćan stav i jasna politička poruka, ali s druge strane pokazao je pragmatičnost u vanjskopolitičkom djelovanju – jer kad je vidio da od nekih ciljeva s kojima je došao da ih ne može realizirati u mjeri u kojoj je zamislio, onda je odlučio dogovoriti sa glavnim tajnikom NATO-a jedan novi oblik suradnje, a s kojima nije odstupio od svojih početnih ciljeva.”

