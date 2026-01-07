Skandali nisu obeshrabrili investitore: Muskov AI Grok nastavlja s rastom

Muskov AI startup xAI u utorak je objavio da je u novoj rundi financiranja prikupio 20 milijardi dolara. Vijest dolazi u trenutku kada se chatbot Grok suočava s ozbiljnim kritikama zbog generiranja seksualiziranih slika žena i maloljetnih djevojčica.

Riječ je o Seriji E financiranja, koja je premašila početni cilj od 15 milijardi dolara. Među investitorima su Nvidia, Fidelity Management and Resource Company, katarski državni investicijski fond te Valor Equity Partners, investicijska tvrtka Antonija Graciasa, dugogodišnjeg Muskova suradnika. U priopćenju je xAI posebno istaknuo Grokove mogućnosti generiranja slika kao jedan od ključnih aduta tvrtke.

Unatoč velikom interesu investitora, xAI se kontinuirano suočava s kritikama. Za razliku od konkurentskog OpenAI-ja i njegovog ChatGPT-a, Grok je više puta optuživan za širenje dezinformacija, antisemitskog sadržaja te, u posljednje vrijeme, potencijalno nezakonitog seksualnog materijala. Ipak, kompanija je uspjela osigurati značajna ulaganja i državne ugovore u jeku globalnog rasta interesa za umjetnu inteligenciju.

U proteklim danima Grok je odgovorio na desetke tisuća zahtjeva korisnika na platformi X koji su tražili uklanjanje odjeće sa slika žena ili njihovo prikazivanje u seksualiziranim pozama. U mnogim slučajevima radilo se o osobama koje nisu dale pristanak za takve manipulacije. Među njima je i Ashley St Clair, majka jednog od Muskove djece, koja je za Guardian izjavila da se osjećala 'užasnuto i povrijeđeno', dodajući da njezine prijave nisu dovele do reakcije platforme.