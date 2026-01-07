XAI, unatoč ozbiljnim optužbama, nastavlja sakupljati sredstva. Investitori su Nvidia, Katar...
Muskov AI startup xAI u utorak je objavio da je u novoj rundi financiranja prikupio 20 milijardi dolara. Vijest dolazi u trenutku kada se chatbot Grok suočava s ozbiljnim kritikama zbog generiranja seksualiziranih slika žena i maloljetnih djevojčica.
Riječ je o Seriji E financiranja, koja je premašila početni cilj od 15 milijardi dolara. Među investitorima su Nvidia, Fidelity Management and Resource Company, katarski državni investicijski fond te Valor Equity Partners, investicijska tvrtka Antonija Graciasa, dugogodišnjeg Muskova suradnika. U priopćenju je xAI posebno istaknuo Grokove mogućnosti generiranja slika kao jedan od ključnih aduta tvrtke.
Unatoč velikom interesu investitora, xAI se kontinuirano suočava s kritikama. Za razliku od konkurentskog OpenAI-ja i njegovog ChatGPT-a, Grok je više puta optuživan za širenje dezinformacija, antisemitskog sadržaja te, u posljednje vrijeme, potencijalno nezakonitog seksualnog materijala. Ipak, kompanija je uspjela osigurati značajna ulaganja i državne ugovore u jeku globalnog rasta interesa za umjetnu inteligenciju.
U proteklim danima Grok je odgovorio na desetke tisuća zahtjeva korisnika na platformi X koji su tražili uklanjanje odjeće sa slika žena ili njihovo prikazivanje u seksualiziranim pozama. U mnogim slučajevima radilo se o osobama koje nisu dale pristanak za takve manipulacije. Među njima je i Ashley St Clair, majka jednog od Muskove djece, koja je za Guardian izjavila da se osjećala 'užasnuto i povrijeđeno', dodajući da njezine prijave nisu dovele do reakcije platforme.
Posebnu zabrinutost izazvali su slučajevi u kojima je chatbot generirao seksualizirane slike djece. U jednom primjeru, Grok je izmijenio fotografiju dvanaestogodišnje djevojčice, dok su drugi prikazi uključivali djecu mlađu od 10 godina. Iako je chatbot prošlog tjedna objavio ispriku i priznao propuste u zaštitnim mehanizmima, to nije zaustavilo pojavljivanje sličnog sadržaja.
Reakcije regulatora već su uslijedile. Francuske vlasti prijavile su slučaj tužiteljstvu i medijskim regulatorima zbog moguće povrede Zakona o digitalnim uslugama EU-a. U Velikoj Britaniji ministrica tehnologije Liz Kendall osudila je Grokove deepfakeove kao 'neprihvatljive', dok je regulator Ofcom potvrdio da je stupio u kontakt s xAI-jem radi procjene daljnjih koraka. U Sjedinjenim Američkim Državama, gdje xAI ima sjedište, reakcije zakonodavaca zasad su ograničene.
xAI navodi da će novo financiranje iskoristiti za razvoj naprednijih AI modela i izgradnju velikih podatkovnih centara u Memphisu, u saveznoj državi Tennessee, u sklopu svoje misije koju opisuje kao 'razumijevanje svemira'. Međutim, aktualni skandali dodatno su pojačali raspravu o etičkim granicama umjetne inteligencije i potrebi strožeg nadzora nad tehnologijama koje se sve brže uvode u svakodnevni život.