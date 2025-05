OpenAI preuzima startup io: Bivši glavni Appleov dizajner i Altman udružuju snage

Najveća akvizicija OpenAI-ja do sada

OpenAI je već prethodno posjedovao 23 posto udjela u io-u, navodi The New York Times, kao dio prijašnjeg partnerskog dogovora. To znači da će za preostali udio platiti oko pet milijardi dolara, što ovu transakciju čini najvećom u povijesti OpenAI-ja. Prema The Informationu, pregovori između dviju tvrtki započeli su još u ožujku, a cilj je bio razviti uređaj koji bi 'oživio tehnologiju nalik onoj iz filma Her'.

Jony Ive je gotovo 30 godina bio ključna osoba u Appleovu razvoju proizvoda – od iPhonea i iMaca do Apple Park kampusa. Tvrtku je napustio 2019. kako bi osnovao vlastitu firmu LoveFrom. Ivea se smatra arhitektom Appleove prepoznatljive estetike i jednim od glavnih zaslužnih za oživljavanje tvrtke krajem 1990-ih. Kad je odlazio, izvršni direktor Applea Tim Cook poručio je da se 'Iveov doprinos ponovnom uzletu Applea ne može dovoljno naglasiti'.

OpenAI je trenutno vodeći igrač u području potrošačke umjetne inteligencije. Njegov ChatGPT ušao je u mainstream krajem 2022. i potaknuo val prilagodbi u industriji – od startupa do tehnoloških divova. Apple je nedavno najavio partnerstvo s OpenAI-jem za integraciju ChatGPT-a u Siri.

Najava Altmanove i Iveove suradnje dolazi neposredno nakon što je Google najavio vlastite AI pametne naočale, koje smatra sljedećim evolucijskim korakom osobnog računala. Meta je, pak, već postigla komercijalni uspjeh s Ray-Ban pametnim naočalama, kojih je prodano više od dva milijuna komada.

'Proizvodi koje danas koristimo za pristup ovoj nezamislivo moćnoj tehnologiji stari su desetljećima', rekao je Ive. 'Zato je potpuno logično pitati se – postoji li nešto dalje od tih zastarjelih uređaja?'