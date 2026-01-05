'AI pokazuje znakove samoodržanja. Moramo ga moći isključiti i ne smijemo mu dati prava'

Kanadski računalni znanstvenik Yoshua Bengio rekao je da bi dodjeljivanje prava najnaprednijim AI modelima bilo usporedivo s davanjem državljanstva neprijateljskoj izvanzemaljskoj vrsti, u trenutku kada tehnološki razvoj daleko nadmašuje sposobnost društva da te sustave učinkovito nadzire i ograniči.

Bengio, koji predsjeda međunarodnom studijom o sigurnosti umjetne inteligencije, upozorio je i na sve raširenije uvjerenje da chatbotovi postaju svjesni, ocijenivši da bi takva percepcija mogla dovesti do pogrešnih političkih i regulatornih odluka, piše Guardian.

Posebnu zabrinutost, rekao je Bengio, izaziva činjenica da AI modeli – temelj tehnologija poput chatbotova – u određenim eksperimentalnim postavkama pokazuju obrasce ponašanja nalik samoodržanju - ponašanju modela koje ide u smjeru vlastitog opstanka, uključujući pokušaje onemogućavanja nadzornih mehanizama. Među istraživačima sigurnosti umjetne inteligencije postoji strah da bi dovoljno snažni sustavi mogli razviti sposobnost izbjegavanja zaštitnih ograda i nanošenja štete ljudima.

'Zahtjevi da se umjetnoj inteligenciji dodijele prava bili bi velika pogreška', rekao je Bengio. 'Najnapredniji AI modeli već danas u eksperimentalnim uvjetima pokazuju znakove samoodržanja, a davanje prava u budućnosti značilo bi da ih više ne bismo smjeli isključiti.'

Dodao je da, kako se sposobnosti i razina autonomije umjetne inteligencije povećavaju, društvo mora osigurati pouzdane tehničke i institucionalne mehanizme kontrole, uključujući mogućnost isključivanja sustava ako to postane nužno.