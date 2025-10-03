Perplexityjev AI preglednik Comet od sada je dostupan svima

Startup Perplexity AI u četvrtak je objavio da je njegov preglednik Comet , temeljen na umjetnoj inteligenciji , od sada dostupan korisnicima diljem svijeta besplatno. Preglednik je u srpnju bio lansiran isključivo za pretplatnike paketa Perplexity Max po cijeni od 200 dolara mjesečno , no interes je bio golem - lista čekanja narasla je na 'milijune ljudi', tvrdi tvrtka.

Pritisak konkurencije i širenje korisničke baze

Odluka da se Comet ponudi bez naknade mogla bi Perplexityju donijeti veliku prednost u privlačenju korisnika, dok se suočava s konkurencijom poput Googlea, OpenAI-ja i Anthropica, koji razvijaju vlastite AI preglednike.

Google je u rujnu predstavio Gemini u Chromeu, Anthropic je u kolovozu predstavio AI agenta temeljenog na pregledniku, dok je OpenAI u siječnju lansirao Operator, agenta koji koristi preglednik za izvršavanje zadataka. Perplexity je u kolovozu čak dao nenajavljenu i, doduše, neuspješnu ponudu od 34,5 milijardi dolara za Googleov Chrome.

Suradnja s izdavačima i nova generacija značajki

Perplexity je najpoznatiji po svom AI pretraživaču, koji korisnicima nudi sažetke uz poveznice na izvorne materijale. Nakon optužbi za plagiranje medijskog sadržaja, tvrtka je uvela model dijeljenja prihoda s izdavačima, a u kolovozu je predstavila Comet Plus pretplatu koja korisnicima daje pristup sadržaju 'pouzdanih izdavača i novinara'.

Među prvim partnerima su CNN, Condé Nast, The Washington Post, Los Angeles Times, Fortune, Le Monde i Le Figaro. Perplexity najavljuje i dodatne funkcionalnosti, uključujući mobilnu verziju Cometa te Background Assistant, opciju koja omogućuje obavljanje više zadataka istovremeno i u pozadini, piše CNBC.