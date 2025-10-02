PRODAJA DIONICA

OpenAI sada vrijedi 500 milijardi dolara

L. Š.

02.10.2025 u 08:48

Sam Altman, OpenAI
Sam Altman, OpenAI Izvor: Profimedia / Autor: Yuichi Yamazaki / AFP / Profimedia
OpenAI, kompanija koja stoji iza ChatGPT-a, procijenjena je na čak 500 milijardi dolara nakon što su njezini zaposlenici i bivši radnici prodali dionice vrijedne 6,6 milijardi dolara

Riječ je o značajnom skoku u odnosu na prethodnu procjenu od 300 milijardi dolara, što potvrđuje ubrzan rast vrijednosti tvrtke, ali i interesa investitora za njezine proizvode.

Kako navodi Reuters, dionice su otkupljene od strane konzorcija investitora u kojem se nalaze Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX iz Abu Dhabija i T. Rowe Price. Tvrtka je ranije odobrila sekundarnu prodaju dionica u iznosu većem od 10 milijardi dolara.

SoftBank je ovim potezom dodatno učvrstio svoj udio u OpenAI-ju, nakon što je već sudjelovao u investicijskom krugu vrijednom 40 milijardi dolara. Prema pisanju portala The Information, OpenAI je u prvoj polovici 2025. ostvario prihod od oko 4,3 milijarde dolara, što je 16 posto više nego u cijeloj 2024.

Posljednjih mjeseci traje utrka tehnoloških divova za stručnjake iz područja umjetne inteligencije, nudeći im izdašne pakete naknada. Meta je, primjerice, nedavno privukla pažnju tržišta time što je angažirala 28-godišnjeg Alexandra Wanga, bivšeg osnivača Scale AI-a, za vodstvo svoje nove jedinice usmjerene na razvoj 'superinteligencije'.

