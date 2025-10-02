OpenAI sada vrijedi 500 milijardi dolara

Riječ je o značajnom skoku u odnosu na prethodnu procjenu od 300 milijardi dolara, što potvrđuje ubrzan rast vrijednosti tvrtke, ali i interesa investitora za njezine proizvode.

Kako navodi Reuters, dionice su otkupljene od strane konzorcija investitora u kojem se nalaze Thrive Capital, SoftBank, Dragoneer Investment Group, MGX iz Abu Dhabija i T. Rowe Price. Tvrtka je ranije odobrila sekundarnu prodaju dionica u iznosu većem od 10 milijardi dolara.