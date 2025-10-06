Jeff Bezos: 'Cijene tvrtki vezanih uz AI su prenapuhane, ali to ne mora biti loše'

Pojam balon obično se odnosi na razdoblje napuhanih cijena dionica ili procjena tvrtki koje su se odvojile od osnova poslovanja. Jedan od najpoznatijih balona koji je puknuo bio je slom dotcom tvrtki 2000. godine, kada je vrijednost internetskih tvrtki naglo pala.

Umjetna inteligencija trenutno je u industrijskom balonu, ali tehnologija je stvarna i donijet će velike koristi društvu, uvjeren je osnivač Amazona Jeff Bezos .

Osim razdvajanja od temelja poslovanja, balone karakterizira i visoka razina uzbuđenosti ulagača, kakva je danas prisutna oko umjetne inteligencije. 'U takvom ozračju svaki eksperiment i ideja pronađu financijera, bez obzira jesu li dobre ili loše. Investitori ih teško razlikuju', istaknuo je Bezos. Ipak, vjeruje kako će umjetna inteligencija s vremenom promijeniti sve industrije.

Smatra također kako industrijski baloni u konačnici mogli biti pozitivni, kao što je bio slučaj s biotehnološkim i farmaceutskim tvrtkama '90-tih godina prošlog stoljeća, koji je doveo do razvoja nekih lijekova koji spašavaju živote, iako su mnoge tvrtke na kraju bankrotirale.

'Kada se prašina slegne i vidite tko su pobjednici, društva imaju koristi od tih izuma. To će se dogoditi i s umjetnom inteligencijom', rekao je Bezos. Nije on jedini među istaknutim poslovnjacima koji upozorava na balon umjetne inteligencije. U kolovozu je to učinio glavni izvršni direktor OpenAI-ja Sam Altman, a pridružili su mu se i brojni ulagači.

Među njima su glavni izvršni direktor Goldman Sachsa David Solomon, koji vjeruje kako će doći do 'resetiranja' i pada na tržištu umjetne inteligencije te Karim Moussalem, glavni investicijski direktor za dionice u Selwood Asset Managementu, koji procjenjjuej kako trgovina umjetnom inteligencijom počinje nalikovati 'jednoj od velikih spekulativnih manija u povijesti tržišta', piše CNBC.