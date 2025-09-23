Nvidia će uložiti do 100 milijardi dolara u OpenAI, dok tvrtka Sama Altmana kreće u izgradnju podatkovnih centara vrijednih stotine milijardi dolara, temeljenih na Nvidijinim grafičkim procesorima za umjetnu inteligenciju, objavljeno je u ponedjeljak
OpenAI planira implementirati Nvidijine sustave ukupne snage od 10 gigavata, što predstavlja jedan od najvećih klastera AI čipova ikad planiranih. Prema riječima Nvidijinog izvršnog direktora Jensena Huanga, riječ je o četiri do pet milijuna grafičkih procesora (GPU-a) – dvostruko više nego što je tvrtka isporučila prošle godine. 'Ovo je gigantski projekt', rekao je Huang u intervjuu za CNBC u San Joseu, gdje mu se pridružio Altman i predsjednik OpenAI-a Greg Brockman.
Prva tranša ulaganja, vrijedna 10 milijardi dolara, bit će aktivirana kada OpenAI dovrši prvi podatkovni centar snage jednog gigavata, navodi osoba upoznata s planovima. Ulaganja će se provoditi postupno i prema tadašnjim tržišnim valuacijama.
Nvidijine dionice odmah su skočile gotovo četiri posto, dodajući oko 170 milijardi dolara tržišnoj vrijednosti kompanije, a ona sada iznosi oko 4,5 bilijuna dolara.
Simbioza OpenAI-a i Nvidije
Partnerstvo, koje Huang opisuje kao 'monumentalno', dodatno potvrđuje blisku vezu dviju kompanija koje predvode AI revoluciju. Potražnja za Nvidijinim GPU-ima naglo je porasla nakon lansiranja ChatGPT-ja 2022. godine, a OpenAI i dalje u potpunosti ovisi o njihovim čipovima za razvoj i implementaciju svojih modela.
'Nvidia ulaže 100 milijardi dolara u OpenAI, a OpenAI taj novac vraća kupujući Nvidijine čipove', komentirala je Bryn Talkington iz Requisite Capital Managementa.
OpenAI trenutno ima 700 milijuna aktivnih tjednih korisnika i suočen je s golemim infrastrukturnim izazovima. 'U idućim mjesecima možete očekivati mnogo od nas', rekao je Altman. 'Moramo raditi vrhunska istraživanja, graditi proizvode koje ljudi žele i riješiti infrastrukturni problem bez presedana.'
Huang je ranije procijenio da izgradnja jednog gigavata podatkovnog kapaciteta stoji između 50 i 60 milijardi dolara, od čega oko 35 milijardi otpada na Nvidijine čipove i sustave. Prva faza projekta trebala bi biti operativna u drugoj polovici 2026., koristeći Nvidijine sustave nove generacije pod imenom Vera Rubin.
OpenAI je u nedavnom sekundarnom krugu procijenjen na 500 milijardi dolara te Microsoft ostaje jedan od njegovih ključnih partnera, kroz integracije Azurea i Officea, a među ulagačima su i SoftBank i Thrive Capital. Altman je u intervjuu istaknuo Microsoft i Nvidiju kao 'pasivne' ulagače, ali i 'najkritičnije partnere'.
Huang je dodao da ovo ulaganje dolazi 'uz sve što je već objavljeno i ugovoreno', što znači da nadilazi postojeće financijske projekcije za Wall Street.
Ovo ulaganje nadmašuje sva dosadašnja, ali Nvidia posljednjih tjedana intenzivno širi svoj portfelj. Kompanija je prošli tjedan kupila udjel od pet milijardi dolara u Intelu i najavila suradnju na AI procesorima, uložila 700 milijuna dolara u britanski startup Nscale te potrošila više od 900 milijuna dolara na zapošljavanje tima i licenciranje tehnologije AI tvrtke Enfabrica.