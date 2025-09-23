Nvidia će uložiti do 100 milijardi dolara u OpenAI, dok tvrtka Sama Altmana kreće u izgradnju podatkovnih centara vrijednih stotine milijardi dolara, temeljenih na Nvidijinim grafičkim procesorima za umjetnu inteligenciju, objavljeno je u ponedjeljak

OpenAI planira implementirati Nvidijine sustave ukupne snage od 10 gigavata, što predstavlja jedan od najvećih klastera AI čipova ikad planiranih. Prema riječima Nvidijinog izvršnog direktora Jensena Huanga, riječ je o četiri do pet milijuna grafičkih procesora (GPU-a) – dvostruko više nego što je tvrtka isporučila prošle godine. 'Ovo je gigantski projekt', rekao je Huang u intervjuu za CNBC u San Joseu, gdje mu se pridružio Altman i predsjednik OpenAI-a Greg Brockman. Prva tranša ulaganja, vrijedna 10 milijardi dolara, bit će aktivirana kada OpenAI dovrši prvi podatkovni centar snage jednog gigavata, navodi osoba upoznata s planovima. Ulaganja će se provoditi postupno i prema tadašnjim tržišnim valuacijama. Nvidijine dionice odmah su skočile gotovo četiri posto, dodajući oko 170 milijardi dolara tržišnoj vrijednosti kompanije, a ona sada iznosi oko 4,5 bilijuna dolara.

Simbioza OpenAI-a i Nvidije Partnerstvo, koje Huang opisuje kao 'monumentalno', dodatno potvrđuje blisku vezu dviju kompanija koje predvode AI revoluciju. Potražnja za Nvidijinim GPU-ima naglo je porasla nakon lansiranja ChatGPT-ja 2022. godine, a OpenAI i dalje u potpunosti ovisi o njihovim čipovima za razvoj i implementaciju svojih modela. 'Nvidia ulaže 100 milijardi dolara u OpenAI, a OpenAI taj novac vraća kupujući Nvidijine čipove', komentirala je Bryn Talkington iz Requisite Capital Managementa. OpenAI trenutno ima 700 milijuna aktivnih tjednih korisnika i suočen je s golemim infrastrukturnim izazovima. 'U idućim mjesecima možete očekivati mnogo od nas', rekao je Altman. 'Moramo raditi vrhunska istraživanja, graditi proizvode koje ljudi žele i riješiti infrastrukturni problem bez presedana.'