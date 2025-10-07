OpenAI će dobiti 6 gigavata čipova za umjetnu inteligenciju, ali i novog dioničara

Američki proizvođač čipova AMD objavio je u ponedjeljak da je OpenAI‑jem dogovorio isporuku čipova za umjetnu inteligenciju, 'zašećerivši' stratešku suradnju s vlasnikom ChatGPT-ja i mogućnošću kupnje do 10 posto vlasničkog udjela

U okviru dogovora AMD će tijekom nekoliko godina, počevši do druge polovine 2026., isporučiti OpenAI‑ju stotine tisuća čipova za grafičke kartice ukupne snage od šest gigavata. Čipovi za grafičke kartice (GPU) obično se koriste u igricama, a našli su primjenu u umjetnoj inteligenciji zahvaljujući velikoj snazi i istodobnoj obradi različitih kategorija podataka. OpenAI će od AMD-a kupiti najnoviju verziju čipova Instinct MI450, koja bi trebala biti dovršena iduće godine, i osigurati šest gigavata računalne snage za novu generaciju infrastrukture za umjetnu inteligenciju.

Deseci milijardi dolara prihoda Prvi 'paket' čipova snage jednog gigavata trebao bi biti ugrađen u podatkovni centar za AI u drugoj polovini iduće godine. Čelnici AMD-a očekuju da će im opskrba OpenAI-ja donijeti prihod koji će se mjeriti u desecima milijardi dolara godišnje. Kroz četiri godine novi AMD-ov prihod trebao bi nadmašiti 100 milijardi dolara, napominju. budući da će, uz OpenAI, donijeti i nove klijente, napominju. Posao će nam dovesti i nove klijente budući da je OpenAI predvodnik u sektoru i snažno utječe na šire okruženje, objasnio je strateški direktor AMD‑a Mat Hein.