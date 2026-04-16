Rizici u eri AI-ja: Četiri ključna fronta na kojima se danas lome tvrtke i države

Ulazak u OECD, pritisak regulative i eksplozija AI alata stavljaju upravljanje rizicima u središte poslovanja , upozorio je Slavko Vidović , predsjednik Udruge za promicanje pametnih industrija CroSI, na okruglom stolu “Upravljanje rizicima u Digital & AI eri” u organizaciji Komunikacijskog laboratorija, održanom u hotelu Zonar.

AI kao "fina šminka"

Ivana Dvorski Lacković s Fakulteta organizacije i informatike podcrtala je da se o rizicima i dalje govori prekasno i istaknula da se pojam upravljanja rizicima u javnosti pojavljuje “tek onda kad nastane kriza, koruptivni skandal, krivo upravljanje ili pogreške”.

Naglasila je da ERM (enterprise risk management) ne smije biti “još jedna tablica u Excelu”, nego alat koji se stvarno koristi u odlučivanju. 'Poduzeće mora u prvom redu imati dobro uspostavljen ERM, dobru organizacijsku kulturu rizika i tek nakon toga se zapravo AI tu koristi, kao jedna fina šminka', rekla Dvorski Lacković.

Upravo zato je, kako je istaknuto, ključna procesna arhitektura – jasno definirani procesi, odgovornosti i tokovi odlučivanja. Bez toga, osobito u državnim i javnim poduzećima, upravljanje rizicima ostaje fragmentirano.

Kako je rečeno u raspravi, svaki zaposlenik danas mora sam propitivati gdje i kako može koristiti AI, umjesto da čeka upute “odozgo”. Upravljanje rizicima tako postaje stvar organizacijske kulture, a ne samo formalnog sustava.

Digitalno ratovanje

Predsjednik Udruge Vidović je upozorio i na širi kontekst, koji opisuje kroz "četiri bijela rata": kibernetički rat, rat za talente, rat za podatke - koje je nazvao 'digitalnim gorivom' - te rat digitalnih platformi i ekosustava.

'To je dio svjetskog ratovanja', rekao je, referirajući se na kibernetičke napade na kritičnu infrastrukturu (opskrbe vodom, strujom) iza kojih gotovo uvijek stoje "same države".