Velika drama oko Dončića: Stručnjak žestoko kritizirao liječenje NBA zvijezde

Morse je javno kritizirao medicinski pristup u liječenju Dončićeve ozljede, smatrajući da terapija koju je slovenski as koristio nije bila dovoljno učinkovita za problem takve težine.

Dončić je dio oporavka odrađivao u Španjolskoj, gdje je bio podvrgnut PRP terapiji, odnosno tretmanu krvnom plazmom. Riječ je o metodi koja se često koristi u profesionalnom sportu, no Morse tvrdi da u ovom slučaju nije bila najbolje rješenje.

Stručnjak kritizirao izbor terapije

'Ovo je blaga metoda, nedovoljna za ozljedu ove razine', poručio je Morse, dodavši kako smatra da se Dončić možda već mogao vratiti na teren da je odabran drugačiji, agresivniji pristup liječenju.

Prema njegovim riječima, riječ je o ozljedi zadnje lože drugog stupnja, što je ozbiljnije oštećenje mišića koje može znatno utjecati na eksplozivnost, promjenu smjera kretanja i šut. Upravo zbog toga, smatra Morse, oporavak takve ozljede mora biti posebno pažljivo vođen.

Posebno je kritičan bio prema medicinskom timu iz Los Angelesa, ustvrdivši da se 'ozbiljan problem tretira previše blagim rješenjem'. Po njegovu mišljenju, takav pristup usporio je povratak jednog od najvećih NBA zvijezda.

Povratak i dalje neizvjestan

Dončić se ozlijedio početkom travnja, a prvotne prognoze govorile su o pauzi od četiri do šest tjedana. No njegov povratak na parket i dalje nije poznat.

Lakersi u polufinalnoj seriji Zapadne konferencije gube 0:3 od Oklahome, pa je sve izvjesnije da Dončića ove sezone više nećemo gledati u akciji.

Morse je pritom spomenuo i druge, naprednije metode oporavka, među kojima su terapije matičnim stanicama i biološki tretmani iz tkiva pupčane vrpce. Takve metode opisao je kao znatno učinkovitije kada je