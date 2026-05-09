Užasne scene u hrvatskoj košarci: Pogledajte kako je igrač Dinama suparnika nogom udario u glavu

S.Č.

09.05.2026 u 20:30

KK Samobor - KK Dinamo Izvor: Screenshot / Autor: Screenshot YouTube
Jedan od najružnijih poteza ove sezone dogodio se na utakmici 33. kola Premijer lige između Samobora i Dinama.

Minutu prije kraja prvog poluvremena košarkaš Dinama Hrvoje Garafolić zaletio se prema košu domaće momčadi, gdje je došlo do sudara s Tinom Udovičićem.

No ono što je uslijedilo šokiralo je sve u dvorani.

Nakon pada na parket Garafolić je nesportski nogom udario igrača Samobora u glavu, što je odmah izazvalo kaos na terenu. Video pogledajte OVDJE.

Igrači obje momčadi odmah su reagirali, uslijedilo je naguravanje i vrlo ružne scene, dok su suci pokušavali smiriti situaciju.

Garafolić se nakon incidenta ispričao, no suci su nakon pregleda situacije donijeli očekivanu odluku i isključili košarkaša Dinama.

Incident je brzo postao glavna tema među navijačima i ljubiteljima hrvatske košarke, koji su ostali zgroženi prizorima iz Samobora.

KAOS NA MAKSIMIRU

DINAMO - HAJDUK

derbi na maksimiru

